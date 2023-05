À une journée de la fin du championnat, aucune joueuse de l'OL n'a inscrit 10 buts au minimum en D1 cette saison.

Cette année, la meilleure équipe de D1 féminine, c'est l'Olympique lyonnais, et la meilleure attaque, c'est aussi l'OL (62 buts). Cependant, à une journée de la fin, lorsque l'on fait les comptes, pas une seule joueuse rhodanienne a mis dix buts ou plus en championnat. La meilleure buteuse pour Lyon au bout de 21 journées, c'est Signe Bruun avec huit réalisations. La deuxième lyonnaise à avoir le plus trouvé le chemin des filets est Wendy Renard avec ses six unités.

Pour le club le plus réaliste du championnat, sa meilleure buteuse se trouve huitième au classement des joueuses les plus prolifiques dans cet exercice.

Comment l'expliquer ?

Évidemment, les Fenottes ne manquent pas de talents offensifs devant, puisqu'elles ont la chance d'avoir des joueuses qui font parties des meilleures à leurs postes en Europe.

Tout d'abord, les Lyonnaises possèdent un effectif très riche et cela permet à Sonia Bompastor et son staff de pouvoir faire tourner lorsque ce choix est préférable, ou alors, cette profondeur permet de pallier les différentes blessures. Depuis le début de saison, en 35 matches, l'entraîneuse a choisi à 34 reprises de commencer avec un onze de départ différent. Plus que ça, elle n'a jamais alignée deux fois d'affilée les mêmes titulaires deux matches à la suite.