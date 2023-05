L'OL s'impose chez le PSG et conserve son titre de D1 (0-1)

Ce dimanche, l'OL est titré sur la pelouse du PSG à (0-1). En toute fin de match, Signe Bruun a offert le sacre aux Fenottes en reprenant un centre d'Amel Majri.

Comme il y a un an, les Lyonnaises ont battu le PSG sur sa pelouse pour remporter la 16e D1 de son histoire. En battant son rival 1 à 0 ce dimanche au Parc des Princes, l'OL s'assure la première place et une fête à Décines la semaine prochaine.

Visiblement mises en confiance par leur succès en Coupe de France il y a une semaine, les Fenottes ont débuté les deux pieds sur l’accélérateur la rencontre. Grâce à un pressing parfaitement orchestré, elles ont posé de gros problèmes aux Parisiennes, notamment sur le plan défensif. Très fébriles, ces dernières ont concédé plusieurs situations chaudes, à l’image de la double frappe d’Ada Hegerberg et Delphine Cascarino (10e), ou encore l’opportunité pour Selma Bacha (28e).

Progressivement, Paris est entré dans sa partie, se rapprochant de la cage de Christiane Endler, sans être trop dangereux malgré tout, même si la meilleure gardienne de la compétition a dû s’employer sur quelques sorties avant la pause.

Un autre PSG en 2e période

Au retour des vestiaires, les joueuses de Gérard Prêcheur se sont enhardies, beaucoup plus agressives à la récupération du ballon. Avec en plus la perte de Cascarino, touchée au genou et sortie à la 55e, la dynamique semblait s’inverser, avant la réponse rhodanienne sur coup franc (tête de Vanessa Gilles arrêtée par Sarah Bouhaddi à la 60e). La maîtrise avait néanmoins changé de camp.

Regroupées en défense, les partenaires de Wendie Renard ont usé de toute leur solidité pour tenir, avant de piquer par Daniëlle van de Donk et Vicki Becho dans les dix dernières minutes. Puis Signe Bruun a surgi au deuxième poteau pour reprendre un centre d’Amel Majri, la réalisation du titre (0-1, 87e).

La fête à Décines samedi

Pour la 16e fois de son histoire, l’Olympique lyonnais remporte le championnat de France, doublant la mise après 2022. La semaine prochaine, pour l’ultime rendez-vous et la réception de Reims samedi, on imagine que le trophée sera présenté au Parc OL, de quoi célébrer comme il se doit les championnes de l’Hexagone.