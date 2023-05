PSG - OL : Morroni et Däbritz entrent dans le 11

Sara Däbritz lors de PSG – OL (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Deux changements pour l'OL ce dimanche contre le PSG par rapport à la finale de la Coupe de France. Perle Morroni et Sara Däbritz sont titulaires.

C'est le moment que les joueuses attendaient au coup d'envoi de la saison 2022-2023. Comme on pouvait l'imaginer au début de l'exercice, le PSG et l'OL vont se disputer le titre sur la confrontation de ce dimanche 21 mai (21 heures). Vainqueur de la Coupe de France contre ce même adversaire le week-end dernier (2-1), l'Olympique lyonnais a les cartes en main pour s'offrir la D1 sur la pelouse de son rival.

Pour cela, il devra s'imposer. Un match nul ne serait pas non plus une mauvaise opération dans ce duel entre Rhodaniennes et Franciliennes, en revanche, les joueuses Sonia Bompastor ne peuvent pas se permettre de s'incliner au Parc des Princes.

Bacha plus haut sur le terrain

Par rapport à la finale de samedi dernier, l'entraîneure des Fenottes a procédé à deux changements dans son 11 de départ. En défense, Perle Morroni débutera sur le côté gauche, aux côtés de Wendie Renard, Vanessa Gilles et Ellie Carpenter. Cela a pour conséquence de faire monter d'un cran Selma Bacha, qui évoluera en tant qu'ailière dans le 4-3-3, avec en pointe Ada Hegerberg et Delphine Cascarino dans l'autre couloir.

Au milieu, la suspension de Damaris Egurrola profite à Sara Däbritz, qui intègre le rang des titulaires. Elle formera un trio avec Lindsey Horan et Daniëlle van de Donk.

La composition de l'OL contre le PSG : Endler - Carpenter, Gilles, Renard, Morroni - Horan, Däbritz, van de Donk - Bacha, Hegerberg, Cascarino