Avant PSG - OL, Sonia Bompastor rend hommage à son staff

Élue meilleure entraîneure de la D1, Sonia Bompastor a salué le travail de son staff, à quelques heures de la grande "finale" du championnat de France contre Paris.

Lundi dernier a eu lieu la remise des Trophées de la D1. Lors de cet événement, l'Olympique lyonnais était représenté, notamment grâce à Sonia Bompastor, qui a été sacrée meilleure entraîneure du championnat. Dans un entretien accordé à la FFF, la Rhodanienne a mis en avant l'apport de ses adjoints, Camille Abily, Théo Rivrin ou encore Christophe Gardié.

"C’est une récompense pour eux

"Je voudrais mettre en avant le travail des membres de mon staff car seule, ce serait impossible, a assuré l'ancienne internationale française. On travaille dans une bonne dynamique, on a des valeurs, on est soudés, très investis et impliqués, à tous les niveaux, staff technique, médical, préparation athlétique... C’est une récompense pour eux."

Son groupe aussi a eu le droit à un petit mot. "Ce trophée est aussi l’occasion de remercier mes joueuses. Quand on a un effectif avec des qualités et du talent, c’est toujours plus facile d’obtenir de bons résultats", a conclu Sonia Bompastor.