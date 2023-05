Endler, Cascarino, Bompastor et Aulas (Trophée de D1 saison 2022-2023).

Lundi s'est tenue la remise des trophées de la D1 féminine saison 2022-2023. Comme à son habitude, l'Olympique lyonnais a été récompensé de plusieurs distinctions, mais c'est sans oublier le prix d'honneur obtenu par Jean-Michel Aulas pour ses travaux durant 36 ans.

Jean-Michel Aulas

L'ancien président de l'Olympique lyonnais a reçu dans la soirée de lundi un trophée qui récompense tout son travail effectué à la tête de l'OL de 1987 à 2023. La coach des Fenottes Sonia Bompastor lui a aussi adressé ses plus belles louanges et lui a même dédié son prix. "C'est aussi votre trophée", lui a-t-elle déclarée.

Sonia Bompastor

Dimanche, l'OL féminin affronte le PSG dans la cadre de l'avant-dernière journée du championnat. Même si cette année, le titre est encore très disputé entre les deux équipes, c'est Sonia Bompastor qui a été sacrée meilleure entraîneuse de D1. Pour cet exercice 2022-2023, la Lyonnaise et sa formation ont obtenu 18 victoires en 20 rencontres dans la compétition.

Christiane Endler

La Chilienne Christiane Endler a également décroché le prix de meilleure gardienne de l'année pour ses performances sous le maillot des Rouges et Bleues. L'ancienne portière du PSG a le ratio de buts concédés par match le plus faible du championnat. En 18 parties, elle a réalisé 11 clean sheet, soit 0,6 but par rencontre.

4 Lyonnaises et 1 surprise dans le 11 de l'année

Quatre Lyonnaises ainsi qu'une future Fenotte prennent place dans l'équipe type. Christiane Endler, Wendie Renard, Ellie Carpenter, et Delphine Cascarino intègrent le onze, en plus de Melchie Dumornay (recrutée par l'OL pour la saison prochaine). La Rémoise a aussi été élue révélation de l'année.