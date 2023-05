Au cours d'une interview diffusée ce dimanche, Jean-Michel Aulas est revenu sur ses 36 ans à la présidence de l'Olympique lyonnais.

Après avoir présidé l'OL durant près de trente-six ans, c'est un Jean-Michel Aulas ému qui s'est confié devant la caméra de Téléfoot. Pendant quelques minutes, le défenseur viscéral des Rouges et Bleus est revenu sur son parcours à la tête du club qu'il a repris lorsque ce dernier était couvert de dettes. L'Arbreslois a notamment évoqué les années qui ont fait la gloire de l'Olympique lyonnais.

Le premier trophée majeur

"Il y avait quarante-mille Lyonnais dans la ville qui attendait ce renouveau. Ce titre (Coupe de la Ligue 2001), c’était aussi la porte d’entrée sur une histoire absolument incroyable..."

Le titre de champion de France en 2002

"On a fait une "remontada" incroyable comme on dit aujourd’hui, puisqu’on était à dix points derrière Lens. On s’est créé une dynamique avec les joueurs de l’époque. Il y avait un noyau exceptionnel, dans une ville qui prenait sa fierté."

La prouesse des 7 titres consécutifs

"Le record de sept titres a failli être égalé par le Paris Saint-Germain, mais c’est vrai que c’est quelque chose d’exceptionnel. Il faut y rajouter les titres de Trophée des Champions qui suivaient avec. Puis par la suite, on n'a peut-être pas su faire en sorte de se renouveler à l’aube de ce septième titre. C’est un élément à méditer, et qui peut permettre de faire encore mieux dans le futur."

Son rêve de la Ligue des Champions

"Quand en 2010, on joue le Bayern Munich en demi-finale de Champions League, on a perdu, c'est vrai. Mais on était prêt à ce moment-là pour être champion. Si le stade (Parc OL) avait été là, on avait vraiment la meilleure équipe d’Europe."