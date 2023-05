Clermont - OL : un 3-5-2 avec Amin Sarr

Amin Sarr contre Grenoble en Coupe de France en février 2023 (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Pour la 35e journée de Ligue 1, l'Olympique lyonnais se déplace à Gabriel-Montpied (13h) pour affronter Clermont. Pour ce duel, Laurent Blanc a décidé de rejouer dans un 3-5-2.

Ça y est, Laurent Blanc vient de dévoiler son onze de départ pour le match de 13 heures opposant l'Olympique lyonnais au Clermont Foot 63. Pour préparer cette rencontre, le coach lyonnais a dû faire sans le jeune Bradley Barcola, un joueur en forme à Lyon ces derniers temps. Pour le remplacer, ce n'est pas Jeffinho qui prend sa place dans un 4-2-3-1, mais Amin Sarr qui réintègre l'effectif dans un 3-5-2. En effet, le coach lyonnais a choisi de ne pas réaligner le même système qu'au match précédent (OL 5 -4 Montpellier).

Retour à cinq défenseurs pour l'OL

Comme contre Strasbourg récemment (1-2), Lyon joue dans une défense avec trois centraux et deux pistons. La charnière est composée de la triplette Lukeba, Lovren, Diomandé, tandis que les couloirs sont occupés par Tagliafico à gauche et Gusto à droite. Pour ce rendez-vous, Corentin Tolisso et Maxence Caqueret prennent place dans l'axe au milieu de terrain. Rayan Cherki jouera en meneur de jeu, en soutien du duo Sarr - Lacazette qui va se charger de l'attaque.

La composition de l'OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico, Cherki - Lacazette, A.Sarr