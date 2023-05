Mené 4-1, l'OL a arraché la victoire à domicile contre Montpellier (5-4) grâce à un quadruplé d'Alexandre Lacazette dont un penalty à la 10e minute du temps additionnel.

Grâce aux défaites respectives de Rennes et Lille, l’Olympique lyonnais avait l’occasion de revenir à trois points de l'Europe, si Laurent Blanc et ses joueurs l’emportaient face à Montpellier ce dimanche. Et l’OL est très bien rentré dans sa rencontre en inscrivant le premier but à la 31e minute par l’intermédiaire de Lacazette. À l’aide d’un centre venu de la droite, Barcola a effectué une petite remise à son capitaine, qui n’a pas hésité à un mètre des buts (1-0, 31e).

Le début du show Wahi

Malgré tout, si les Lyonnais se croyaient à l'abri, Elye Wahi a choisi la 40e minute pour commencer son spectacle. C’est à ce moment-là que l’international Espoir français est venu inscrire son premier but de la soirée (1-1, 40e). Quelques secondes après l’engagement lyonnais, Anthony Lopes à une nouvelle fois rien pu faire face à la finition de Wahi (1-2, 41e). Johann Lepenant a été fautif sur les deux buts encaissés. La formation lyonnaise est rentrée aux vestiaires en étant menée.

Après le retour sur la pelouse des deux équipes, la rencontre va prendre une autre tournure. Tout d’abord, c’est Montpellier et son buteur en forme qui vont s’illustrer dès les premières minutes. À la 50e, alors que les Lyonnais sont à l’origine d’une situation dangereuse dans la surface montpelliéraine, ces derniers amorcent une contre-attaque éclair et Dejan Lovren n'a pu s’empêcher de faire faute sur celui qui a déjà mis un doublé. Le Montpelliérain va le convertir pour offrir une avance de deux buts aux siens (1-3, 51e). Cinq minutes plus tard, le MHSC va encore mettre un coup de massue sur la tête des Lyonnais. Pour ne pas changer, Elye Wahi est le buteur, le joueur vient de mettre son quatrième but…

Lacazette fait chavirer les siens

Dos au mur, les Gones ont été obligés de réagir pour ne pas frustrer le Parc OL et les dizaines de milliers de personnes présentes. Quatre minutes après avoir encaissé le quatrième but, Lacazette a amorcé la remontée lyonnaise. Pour commencer, le numéro 10 de l’OL a réduit l’écart à la 59e grâce à un centre arrivé de la gauche. Ensuite, pour son 20e match de la saison avec l’OL, Dejan Lovren s’offre sa première réalisation sous le maillot Rouge et Bleu, depuis son retour dans le Rhône. À la 70e minutes du temps règlementaire, le score était maintenant de 3-4, la menace se rapprochait de plus en plus pour les Héraultais.

Finalement, après un but refusé à Bradley Barcola pour hors-jeu, c’est encore une fois Alexandre Lacazette qui permet aux Lyonnais d’exulter durant cette rencontre. Le Guadeloupéen obtient son premier triplé de la saison en Ligue 1 à la 82e minutes. Alors que la partie s'achevait tranquillement, un dernier évènement va faire exploser le Grand Stade. Suite à une faute de Jullien dans sa surface, Bastien Dechepy accorde un pénalty à l'OL. Dans ses pieds, Lacazette a la balle du quadruplé et de la victoire. Sans trembler, le capitaine prend à contre-pied Lecomte et fait basculer le Parc OL dans une fête (5-4, 95e)...