L'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Laurent Blanc revient sur le succès de son équipe, au terme d'un scénario fou, contre Montpellier (5-4).

Quel est votre sentiment après ce succès contre Montpellier (5-4) acquis dans les derniers instants ?

Laurent Blanc : "C'est plaisant de voir un tel match. Il y a des buts. On pouvait supposer qu'il y en ait, car Montpellier n'a plus rien à craindre. Les deux équipes ont profité des trous d'airs de chacune d'entre elles. Montpellier a arrêté de jouer à 4-1 et on en a profité pour commencer à jouer et nous en avons marqué cinq. Cela a donné un beau match.

A 4-1, votre équipe dans le dur...

Nous avons des jeunes joueurs qui vivront quelques matches comme celui-ci et ils se souviendront de ce match. Je félicite Montpellier qui est une très bonne équipe qui n'a jamais fermé le jeu. A 4-1, on est au fond du trou et on fait des changements, car il faut changer quelque chose pour tenter de casser cette période négative.

Et Alexandre Lacazette a fait parler son talent...

On a la chance d'avoir un sacré buteur qui remet l'équipe dans le bon sens et qui donne le moral et de la vie, l'envie de se surpasser pour revenir au score et de bénéficier d'une situation litigieuse dans la surface. On a essayé de gagner dans les dernières minutes sans nous contenter du 4-4. Les joueurs ont renversé le stade. Ils ont cru en eux-mêmes et c'est très bien. Nous avons été très bons sur les vingt-cinq dernières minutes au cours desquelles nous avons mangé Montpellier physiquement".