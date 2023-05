L'OL chute à Clermont (2-1) et s'éloigne de l'Europe

Après avoir mené 1-0, l’OL s’est incliné contre Clermont sur un doublé de Grejohn Kyei (2-1). Les joueurs de Laurent Blanc manquent l'occasion de recoller à l'Europe.

Au terme d’un match disputé, Lyon rate la possibilité de revenir à hauteur des places européennes. Pour la première fois depuis des mois, les Lyonnais pouvaient provisoirement accrocher la 5e place, synonyme de qualification à la Ligue Europa Conférence. Dans un stade Gabriel-Montpied à guichets fermés, rien ne s'est passé comme prévu sous les yeux de Jean-Michel Aulas. Les rhodaniens se sont inclinés 2-1, malgré l'ouverture du score par le buteur de toujours, Alexandre Lacazette. En toute fin de partie, l'ancien Gunners a eu l'opportunité d'arracher le match nul sur pénalty, mais le ballon a fini dans les gants du gardien adverse. Outre cela, le défenseur croate, Dejan Lovren s'est également blessé en première mi-temps.

Sans Bradley Barcola, Laurent Blanc a décidé de faire confiance à son 3-5-2. Comparé au match de Strasbourg, ce choix n'aura pas été payant en terre clermontoise. Pour palier l'absence de son ailier, le coach lyonnais a choisi de faire confiance à Amin Sarr. Et le suédois s'est montré décisif très tôt dans le match en s'offrant une passe décisive à la 22e minute sur le but de son capitaine. Mais sinon, l'ancien d'Heerenveen aux Pays-Bas s'est trop peu illustré dans le jeu et son coach a décidé de le sortir aux alentours de l'heure de jeu au profit de Jeffinho.

Lukeba concède un nouveau pénalty

Ce dimanche, Castello Lukeba faisait son retour dans le onze Lyonnais après avoir purgé sa suspension face à Montpellier. Pour rappel, le Gone avait reçu deux cartons jaunes face à Strasbourg (1-2). Cette fois-ci, le défenseur central a évité la peine, mais il a concédé un pénalty pour son équipe. À la 24e minute, il fauche Saîf-Eddine Khaoui a l’entrée de surface, ce dernier s’écroule, et Rudy Buquet désigne le point de penalty. Même si le joueur de 20 ans est très convoité au quatre coins de l’Europe, son agressivité reste un axe d’amélioration, car pour l’instant, cela lui coûte encore quelques mauvaises surprises. Pour Lukeba et ses coéquipiers, tout reste possible mathématiquement, mais l'Europe semble un peu plus s'éloigner avec ce nouveau revers.