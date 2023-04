L'OL a eu tout bon contre le PSG et s'offre un succès (0-1)

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Barcola contre le PSG (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

N'ayant presque plus rien à jouer en championnat, l'OL était venu à Paris pour préparer au mieux la demi-finale de Coupe de France. Dimanche soir, les Lyonnais ont fait plus que rivaliser avec le PSG. Ils se sont offerts une victoire de luxe (0-1).

Ce dimanche, l'OL a fait plus que penser à Nantes contre le PSG. Le club lyonnais s'est offert une vraie cure de confiance au Parc des Princes. Souhaitant faire bonne figure malgré l'écart de points entre les deux clubs, les hommes de Laurent Blanc ont fait plus que ça : ils se sont offerts une victoire de prestige (0-1). Pourtant, à l’image de leur bus coincé sous un pont à cause d’une erreur de parcours, les Lyonnais ont un peu de retard à l’allumage ce dimanche au Parc des Princes. Pendant dix minutes, on s’est dit que ce match de la 29e journée de Ligue 1 allait être long, voire un enfer pour l’OL. Incapable de ressortir correctement le ballon, les hommes de Laurent Blanc avaient mis le fameux bus devant Anthony Lopes.

Solides collectivement, ils ont finalement laissé passer l’orage et commencé à prendre confiance, notamment sur le côté droit avec Saël Kumbedi. Bien plus haut sur le terrain, les Lyonnais ont fait ce qu’ils font pratiquement de mieux cette saison, à savoir mettre la pression sur l’adversaire. La stratégie a plutôt bien fonctionné avec des récupérations hautes et des Parisiens poussés à la faute. C’est une perte de Danilo Pereira que l’OL s’est d’ailleurs créé sa meilleure action avec une remise parfaite d’Amin Sarr vers Thiago Mendes. Malheureusement, le Brésilien, titulaire dans le double pivot du 3-5-2, a trop ouvert son pied et laissé passer une occasion d’ouvrir le score au quart d’heure de jeu.

Tous les Lyonnais se sont mis au diapason

Les occasions manquées, l’OL peut s’en mordre les doigts en première mi-temps. Sur une action gag avec une glissade de Barcola après avoir perdu sa chaussure, Alexandre Lacazette a gratté un penalty à la 38e minute. Le schéma rêvé pour prendre les commandes avec un maitre en la matière. Malheureusement, pour la première fois depuis décembre 2019, le club lyonnais a failli dans l’exercice avec un ballon du capitaine lyonnais venant mourir sur le poteau droit de Donnarumma (38e). Laurent Blanc était venu à Paris avec l’intention de préparer au mieux le rendez-vous contre le FC Nantes mercredi. Ça ne l’avait pas empêché de faire quelques choix comme le fait de laisser Tolisso ou Caqueret sur le banc, en raison de physiques pas à 100%. Dans son 3-5-2, l’entraîneur lyonnais a dû être satisfait du visage général des siens.

Une victoire et des temps de jeu gérés

Peu inquiétés en première mi-temps si ce n’est sur ce piqué de Vitinha dès l’entame de match (3e), les coéquipiers de Castello Lukeba ont été solides collectivement. Il y a bien un penalty pour une main de Lovren qui n’a pas été sifflé juste avant la pause, mais dans l’ensemble, le PSG est loin d’avoir créé des soucis à la défense lyonnaise. La profondeur bien gérée, le club rhodanien a logiquement cherché à exploser en contre et a finalement été récompensé de ses efforts à la 56e minute.

À son avantage dans le duel, Kumbedi a joué parfaitement en centrant en une touche pour Barcola pour l'ouverture du score. En menant au score, l'OL a forcément un peu plus reculé en même temps que Blanc a pensé à Nantes avec quatre changements en une dizaine de minutes. Les changements d'expérience avec les entrées de Tolisso et Caqueret à 30 minutes de la fin ont apporté de la sérénité et permis de continuer sur la même dynamique positive malgré quelques ballons perdus. Le PSG a eu un peu plus d'occasions, mais Lopes, pour son retour, ne s'attendait sûrement pas à vivre une soirée aussi tranquille. Il a malgré tout dû s'employer jusqu'au bout en claquant cette frappe contrée de Mbappé (89e).