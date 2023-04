A trois jours de la demi-finale de Coupe de France, l'OL affronte le PSG ce dimanche au Parc des Princes. Pour cette affiche belle sur le papier mais à l'enjeu sportif en Ligue 1 limité, Laurent Blanc a décidé de changer de dispositif avec un 3-5-2.

La tentation de préparer le déplacement à Nantes est finalement passée au second plan pour Laurent Blanc. Contre le PSG, l'entraîneur de l'OL a préféré ne prendre aucun risque avec certains joueurs en délicatesse physique (Tolisso) ou tout juste sur le retour (Caqueret). Pour cette 29e journée de Ligue 1, l'OL délaisse le 4-3-3 utilisé ces derniers matchs pour revenir à un 3-5-2 qui avait fait ses preuves en février notamment dans les bonnes performances contre Lille en Coupe de France et Lens en championnat.

Face à Kylian Mbappé et compagnie, Laurent Blanc a donc choisi d'opter pour une défense avec trois centraux. Sinaly Diomandé fait son retour dans le onze aux côtés de Lovren et Lukeba afin de contrer la vitesse parisienne. Au milieu, les incertitudes autour de Tolisso et Caqueret profitent à Thiago Mendes qui jouera dans le double pivot avec Johann Lepenant avec Rayan Cherki juste devant eux. Le jeune Lyonnais retrouve un rôle plus axial qui devrait lui permettre de servir le duo Lacazette - Sarr. Le Suédois a été préféré à Bradley Barcola pour accompagner le capitaine lyonnais.

La composition de l'OL contre le PSG : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Thiago Mendes - Cherki - Lacazette, Sarr