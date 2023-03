OL : Lacazette "n’attend pas le PSG pour prouver quelque chose"

Meilleur buteur de l’OL cette saison, Alexandre Lacazette reste un joueur sous-côté pour beaucoup. L’attaquant lyonnais estime que le match contre le PSG n’est pas un match qui lui permet de prouver.

D’ordinaire plus fermé, Alexandre Lacazette était plutôt de bonne humeur ce vendredi face aux journalistes. Il faut dire qu’après deux semaines sans match, le capitaine de l’OL a des fourmis dans les jambes. Le Lyonnais a trouvé cette trêve "très longue, surtout après ma blessure. Je n’ai pas pu avoir beaucoup de temps jeu en revenant." Remis de sa sortie par précaution contre Nantes, Lacazette a hâte de se lancer dans ce marathon de trois matchs qui attend le club lyonnais à partir de dimanche. En attendant de penser à Nantes et la Coupe de France, Lacazette "ne veut pas se louper au Parc". Si l’affiche contre le PSG a perdu de sa superbe avec la 10e place lyonnaise, le rendez-vous reste coché sur le calendrier. "Il faut rester concentré sur le PSG, faire un bon match et surtout ne pas se louper au Parc. C'est des matchs qu’on a envie de jouer à Paris. Ce n'est jamais facile et on veut rivaliser."

Le match contre le PSG doit servir de répétition générale avant le match de coupe, "match de la saison" pour le capitaine lyonnais. Ce rendez-vous en prime time dimanche peut-il permettre à Lacazette d’envoyer un message notamment à Didier Deschamps ? Ne comptez pas sur le gamin de Mermoz pour ça. "Je ne pense pas avoir besoin du match de dimanche pour montrer au football français que je suis présent. J'ai déjà fait mes preuves. Si quelqu'un a besoin du match de dimanche pour savoir où j'en suis, c'est qu'il est un peu en retard." On l'a dit, Alexandre Lacazette était d'humeur taquine vendredi.