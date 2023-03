OL - Académie : le programme du week-end

Sofiane Augarreau lors de l’amical entre l’OL et Aix-les-Bains (crédit : David Hernandez)

Ce week-end, l’attraction numéro 1 à l’Académie concernera la réserve. Les joueurs de Gueïda Fofana jouent un match des plus importants dans la course au maintien contre Louhans-Cuiseaux.

L’OL avait lancé l’opération « Tous à Nantes » pour le déplacement en Loire-Atlantique pour les demi-finales de la Coupe de France, il pourrait aussi lancer « Tous à Décines » samedi. Pour le compte de la 23e journée de National 2, le club lyonnais joue en effet un match ô combien important pour sa survie dans le championnat. Revenus dans la zone rouge malgré leur bon point à Grasse, les joueurs de Gueïda Fofana accueillent Louhans-Cuiseaux samedi soir à 20h sur le terrain Gérard Houllier. Avec deux points d’avance sur leur adversaire du soir, les Lyonnais seraient bien inspirés de prendre les trois points contre un concurrent direct. Avec les retours de sélection, Fofana devrait pouvoir compter sur un groupe plus étoffé que le week-end dernier dans le sud de la France où manquaient à l’appel Mohamed El Arouch et Achraf Laaziri blessés, mais aussi Mamadou Sarr, Mathieu Patouillet ou encore Chaïm El Djebali.

En attendant que la réserve lyonnaise fasse la bonne opération dans la course au maintien, les autres équipes de l’Académie regardent elles plus vers le haut. Les U17 d’Amaury Barlet lanceront ce week-end de foot avec la réception de Dijon (8e) samedi à 12h à Meyzieu. Vainqueur de Sochaux, il y a une semaine grâce notamment à un triplé d’Enzo Molebé, l’OL a repris la tête du championnat à Strasbourg et compte bien la garder jusqu’à la garder pour les cinq journées restantes avant le début des play-offs. Si les U19 d’Eric Hély seront au repos, chez les féminines, ce sera le retour du championnat U19 après une semaine de pause.

La réserve féminine veut éviter un 2e faux pas

Tenues en échec à Saint-Etienne pour le derby (3-3), les jeunes Fenottes ont laissé le PSG prendre deux longueurs d’avance en tête. La réception du Paris FC dimanche (15h) doit donc permettre d’au moins garder cet écart. La réserve féminine a, elle aussi, été tenue en échec et ce fut une première cette saison. Après 17 victoires en autant de matchs, les joueuses d’Antoine Capinielli ont été accrochées par l’Olympique de Valence (1-1). Ça n’a pas eu vraiment d’incidence au classement, l’OL étant toujours largement devant, mais les Lyonnaises auront à cœur de prouver dimanche contre St Julien Chapteuil (11e) que ce faux pas n’était que passager.

Dans les catégories inférieures, les U16 reçoivent Andrézieux dimanche (15h) après avoir triomphé de la Juventus Turin en amical durant la semaine. Les joueurs de Nicolas Munda font toujours la course en tête en Régional 1 avec trois points d’avance sur Saint-Priest. En U15, l’OL est aussi leader et se déplace sur le terrain du Puy Foot 43 dimanche (13h) pour la 16e journée de R1.