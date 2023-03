OL : Nicolas Tagliafico s’est entraîné à part

Revenu de sélection jeudi, Nicolas Tagliafico n’a pas participé à l’entraînement collectif ce vendredi. L’Argentin s’est contenté d’un footing en compagnie d’Alexandre Farhi, le préparateur physique.

"Il sera opérationnel, mais il faudra que l'on voie comment il va être physiquement. Il n'a pas joué le second match avec l'Argentine, mais il a fait beaucoup d'avion. On prendra une décision ensemble." Interrogé sur la présence de Nicolas Tagliafico dans le onze de départ dimanche à Paris, Laurent Blanc avait répondu de façon diplomatique, cachant ses cartes. Revenu de sélection seulement jeudi, le latéral gauche n’a pas pris part à la séance collective des Lyonnais vendredi. Préservé par le staff, Tagliafico s’est contenté d’enfiler les baskets pour une séance de récupération faite de footing avec Alexandre Farhi. Les tours de terrain de l’Argentin avec le préparateur physique sont les seuls faits notables au rayon des absences à deux jours du match contre le PSG.

Séance de récupération pour Tagliafico avec Alexandre Farhi #OL pic.twitter.com/hjzaKLrXs9 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) March 31, 2023

Sur l’un des terrains du centre d’entraînement, Laurent Blanc a pu compter sur toutes ses forces vives à l’instant T. Seul Malo Gusto manque à l’appel, lui qui est revenu entre Rhône et Saône la semaine dernière. Avec un groupe de 21 joueurs et des trois gardiens dont Anthony Lopes, l’entraîneur lyonnais devrait logiquement avoir la possibilité de gérer les temps de jeu au Parc des Princes en vue de la Coupe de France. Présents vendredi, Mohamed El Arouch, Achraf Laaziri et Mamadou Sarr ne devraient pas être dans le groupe lyonnais, mais bien redescendre avec la réserve. Cette dernière joue un match important dans la course au maintien contre Louhans-Cuiseaux, samedi (20h) et le talent des trois ne sera pas de trop.