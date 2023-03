De retour à l’entraînement depuis la semaine dernière, Anthony Lopes reste incertain pour le match PSG - OL. Touché aux cotes, Maxence Caqueret est lui aussi dans l’incertitude.

Il y a une semaine, Anthony Lopes avait préféré tempérer l'enthousiasme autour de son retour contre le PSG. De retour à l'entraînement collectif, le gardien lyonnais estimait ne pas être encore totalement à 100% et qu'une présence contre le club parisien ne sera que le fait d'une vraie plus value apportée à l'effectif. Il faudra encore patienter un peu avant de savoir si le Portugais sera dans la capitale ou non. Le club lyonnais vient d'annoncer qu'une "décision sera pris samedi" pour Anthony Lopes ainsi que Maxence Caqueret. Avec la perspective de la demi-finale de la Coupe de France mercredi prochain à Nantes, aucun risque ne sera pris pour les deux joueurs.

Le milieu de terrain, touché aux cotes, avait dû faire l'impasse sur le rassemblement des Espoirs et prendra part à l'entraînement collectif ce vendredi. A ces deux incertitudes, l'OL a communiqué sur la blessure de Malo Gusto, qui avait été aperçu à Genas la semaine dernière. Le latéral droit est "revenu à Lyon depuis la fin de la semaine dernière pour poursuivre son programme de reathletisation. La date de son retour à la compétition sera déterminée ultérieurement." Il faudra donc faire preuve d'un peu de patience avec de revoir le latéral sous le maillot lyonnais.