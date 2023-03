OL : Anthony Lopes reste dans "une phase de tests"

Ayant renfilé les gants depuis le début de la semaine, Anthony Lopes n’est pas totalement sur le retour. Le portier de l’OL cherche d’abord à tester son doigt avant de voir s’il sera prêt pour le PSG, le 2 avril prochain.

Avec tous les internationaux Espoirs retenus par Sylvain Ripoll pour le rassemblement de mars, Laurent Blanc a été obligé de piocher dans le groupe de la réserve jeudi. Noam Bonnet, Sekou Lega ou encore Ahmed Djime ont pris part à l’opposition sur terrain réduit pendant la séance du jour. Anthony Lopes a lui regardé ça d’un peu plus loin. S’il a bien participé à l’entraînement, le portier lyonnais se contente avant tout du spécifique gardien. Ayant renfilé les gants au début de la semaine, le Portugais reste encore dans une phase de tests.

"Il y a la satisfaction de revenir sur les terrains parce que je rongeais mon frein jusqu’à présent, a-t-il confié sur OLPlay. On est dans une grosse période de semaine de tests pour voir si ça fonctionne, si je résiste à tout ce qui se passe dans mon doigt. Les sensations sont assez bonnes, mais tant que je n’ai pas retrouvé le groupe à 100%, rien n’est encore décidé et engagé."

"Consolider l'os et apporter un vrai plus au groupe"

Avec encore une semaine de travail avant le déplacement au PSG, dimanche 2 avril, Anthony Lopes, le staff médical et Rémy Vercoutre cherchent avant tout à ne pas précipiter les choses pour éviter toute rechute. Rémy Riou ayant assuré l’intérim lors des trois derniers matchs, peut-il le poursuivre à Paris dans dix jours ? Interrogé sur le déplacement dans la capitale, Lopes a laissé planer le doute. "J’ai hâte de retrouver les terrains, mais pas de certitude encore, loin de là. Je suis dans une vraie phase de test pour voir si je peux jouer et amener un vrai plus. On va monter crescendo tout au long de la semaine, réintégrer le groupe la semaine prochaine et on prendra une décision ensuite."

Jouant avec un strap autour du doigt depuis le début de la semaine, le champion d’Europe 2016 sait qu’il n’y a "pas grand-chose à faire" avec une fracture d’un os. Il espère juste être remis à temps pour le calendrier chargé qui attend l’OL dans les prochains jours.