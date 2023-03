Mis un peu plus en lumière ces dernières semaines, Rémy Riou enchaînera une 3e titularisation consécutive face à Nantes vendredi. Le gardien s'est exprimé sur son apport dans le groupe.

En revenant au club cet été, Rémy Riou "n'avait pas prévu de jouer autant de matchs". Contre Nantes vendredi, le portier disputera sa septième rencontre de la saison, sa troisième consécutive. Il prend la place d'Anthony Lopes, actuellement blessé.

Durant la semaine, cela ne bouleverse pas forcément sa préparation, assure Riou. "Même quand je ne joue pas, je dois être prêt donc cela ne modifie pas grand-chose, affirme-t-il. C'est à l'approche du match que cela change un peu. Rémy Vercoutre (l'entraîneur) connait cette situation et la gère bien."

"J'espère que le petit jeune (Bonnevie) veut me virer"

Interrogé sur l'ambiance de travail au sein de la "famille des gardiens", l'ancien nantais confie qu'elle "vit très bien. Quand le coach est franc et qu'il y a de la transparence, cela fonctionne. Je suis là pour pousser Anthony Lopes, mais nos rôles sont clairs, détaille-t-il. J'espère aussi que le petit jeune (Kayne Bonnevie) veut me virer parce que cela amène de la concurrence. Rémy Vercoutre sait gérer tout cela."

A 35 ans, Rémy Riou a aussi un rôle à jouer au sein de l'effectif lyonnais, ce qu'il a expliqué. "J'ai été recruté pour mes qualités et mes défauts. Je suis quelqu'un de calme et je dois apporter de la sérénité à ce groupe très jeune, résume-t-il. On a des relations très saines avec Vercoutre. Il me demande d’être moi-même."