OL : vendredi, Riou retrouvera le FC Nantes

En l'absence d'Anthony Lopes contre Nantes vendredi, Rémy Riou gardera les buts de l'OL pour la 7e fois. Un match particulier pour celui qui a porté durant cinq ans les couleurs nantaises.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres comme le veut l'adage. Vendredi, le portier de l'OL pour affronter le FC Nantes sera, sauf immense surprise, Rémy Riou. Avec la blessure d'Anthony Lopes, qui revient progressivement mais qui sera trop juste pour cette affiche, le joueur de 35 aura l'opportunité de retrouver son ancienne équipe.

"Nantes a une saveur particulière pour moi"

Riou a en effet joué pendant cinq ans du côté de la Loire-Atlantique, ce qui l'a forcément marqué. "Nantes a une saveur particulière pour moi et ma fille est née là-bas. Mais je suis Lyonnais. J'ai passé de bons moments et de belles saisons là-bas, se souvient-il. L’objectif maintenant est de vivre de beaux jours à Lyon."

Pour le gardien, c'est aussi l'occasion de défendre les couleurs de sa formation pour la 7e fois, lui qui a effectué ses classes à l'académie rhodanienne, de 1995 à 2007. "C’est un super clin d’œil, savoure-t-il. Je suis parti très jeune de l’OL car mon futur était bouché. Je suis très heureux d’être revenu aussi pour pouvoir enfin jouer avec ce maillot, de participer à cette nouvelle dynamique et de me rapprocher de mes proches. Ça faisait mal de voir mon club ne plus gagner de trophée puisque lorsque je suis parti, Lyon marchait sur le championnat et jouait l'Europe. Je l'ai toujours suivi."

"On m’a recruté pour mon expérience"

En tant que doublure, Riou tente d'amener son vécu et de remplacer le mieux possible Lopes lorsque celui-ci est suspendu (comme en début de championnat) ou blessé. Un rôle toujours particulier. "Je suis venu suppléer au besoin. Ce n’était pas prévu que je joue autant de matchs, mais c’est plaisant d'évoluer à la maison. Je suis là pour soutenir Antho Lopes et de répondre présent en cas de besoin. C’est pour cela qu’on m’attend, explique-t-il. On apprend toujours plus en jouant. On m’a recruté pour mon expérience qui peut manquer à un jeune qui débute dans le monde professionnel. Je m’appuie là-dessus pour être plus à l’aise quand on fait appel à moi. Cela m’aide pour ce genre de rencontre."