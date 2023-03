OL : Laurent Blanc espère encore relancer Aouar et Dembélé

Aujourd'hui, Houssem Aouar et Moussa Dembélé n'apparaissent plus dans les 11 de Laurent Blanc. Pour autant, l'entraîneur ne s'avoue pas vaincu avec ces deux joueurs et compte encore sur eux.

L'histoire entre l'OL, Houssem Aouar et Moussa Dembélé prendra fin dans une grosse dizaine de matchs. Mais depuis plusieurs mois, le milieu de terrain et l'attaquant livrent des prestations de plus en plus quelconques. Simples remplaçants désormais, les deux joueurs n'amènent plus rien lors de leurs entrées en jeu, bien que Laurent Blanc continue de leur faire confiance.

La situation est délicate, mais le Cévenol souhaite "insister même si les choses ne sont pas faciles, surtout dans le domaine offensif qui est parfois très surprenant."

Ils ne lâchent pas assure Blanc

Conscient que la tâche s'annonce compliquée, l'entraîneur lyonnais assure que les deux footballeurs restent concernés. "Pendant un moment, on n'arrive pas à marquer sur des situations franches, mais un but de raccroc suffit à se relancer. Actuellement, on n’arrive pas à le faire, a reconnu le coach. Mais il ne faut pas qu'ils lâchent, et c’est notre devoir de les rattraper pour qu’ils ne le fasse pas. Pour l'instant, c'est le cas."