Un billet pour la finale de la Coupe de France sera offert au vainqueur du match OL - Fleury vendredi. Sonia Bompastor se méfie d'un adversaire dangereux dans cette configuration.

La deuxième manche approche pour les Fenottes. Vendredi à 17h30, elles recevront Fleury, une semaine après avoir affronté ce même adversaire. En D1, l'OL s'était imposé 2 à 1 grâce à Sara Däbritz et Lindsey Horan. "Nous avons tiré les enseignements de cette première affiche. Déjà au niveau du résultat, c'était satisfaisant dans la course au titre, s'est réjouie Sonia Bompastor. Les trois points sont importants. Dans le contenu, il y a deux mi-temps un peu différentes, pour des raisons que je préfère garder car on les rejoue."

Si l'Olympique lyonnais a remporté la première confrontation, l'entraîneure rhodanienne s'attend à souffrir au Grand Stade contre la formation essonnienne. "Le contexte sera différent pour la coupe, a-t-elle affirmé. Fleury a les caractéristiques d'une équipe taillée pour cette compétition, comme Reims (éliminé au tour précédent), car elles sont performantes dans les phases de transition et ont un jeu assez direct. Il y a des joueuses rapides et habiles avec le ballon. La rencontre sera difficile."

Une bonne façon de préparer Chelsea

Avant Chelsea en Ligue des champions, les coéquipières de Wendie Renard ont donc une belle occasion de se tester une seconde fois face au 4e du championnat. "Il y a deux manières de voir les choses. Effectivement, avec un match plus abordable, j'aurais pu concerner tout l'effectif. Maintenant, les qualités de Fleury peuvent aussi nous préparer au mieux pour répondre au défi anglais, alors je pense que c'est une bonne chose, a conclu Bompastor. On aura cinq jours pour récupérer, c'est tout de même beaucoup et ça permet de bien se préparer."