OL - Bleues : Bompastor "échange beaucoup" avec Renard

A deux jours de la demi-finale de la Coupe de France féminine, l’OL travaille ses automatismes. Malgré le départ de Corinne Diacre, le sujet de l’équipe de France plane toujours au-dessus des Fenottes, qui veulent en faire abstraction.

Vendredi, c’est une belle vitrine que s’offre le football féminin français et l’OL. Quelques heures avant que les hommes de Laurent Blanc n’affrontent le FC Nantes (21h), les Lyonnaises auront lancé les débats avec une demi-finale de Coupe de France à 17h30. Une mise en bouche qui pourrait permettre aux Fenottes de se qualifier pour une première finale cette saison. À deux jours de la réception de Fleury au Parc OL, l’épisode de l’équipe de France n’est forcément pas bien loin dans cet élan médiatique qui touche le Rhône. Avec Wendie Renard comme cadres contestataires chez les Bleues, la question de l’importance prise par ce sujet dans le vestiaire a forcément été évoquée.

"J’ai la chance d’avoir un groupe qui en termes de solidarité et d’exigence dans le travail est vraiment bien. C’est un groupe qui est sain, qui répond à mes attentes. C’est un groupe très professionnel, a déclaré Sonia Bompastor en conférence de presse. On a abordé le sujet de l’équipe de France à un moment donné pour pouvoir dire ce qu’on avait à se dire, mais maintenant, on se projette dans un moment décisif de notre saison dès vendredi avec la Coupe de France. On fait abstraction."

"On reste des êtres humains"

Avec la Coupe de France, le retour de la Ligue des champions mercredi et le championnat, l’entraîneure de l’OL a de quoi faire. Néanmoins, elle sait pertinemment que le tapage médiatique peut avoir une incidence sur les performances individuelles. Depuis trois semaines, Wendie Renard est sous les feux des projecteurs et son annonce de pouvoir revenir chez les Bleues à présent que Diacre est partie n’a fait que raviver les flammes. Très à cheval sur l'aspect psychologique, Bompastor et son staff ne prennent rien à la légère et "échangent beaucoup avec Wendie. En termes de performances sur le terrain, je suis satisfaite. C’est une joueuse très professionnelle qui arrive à faire la part des choses même si ce contexte peut l’affecter, car on reste des êtres humains." La meilleure des réponses, Renard la donnera sur le terrain vendredi contre Fleury.