OL - Bleues : Corinne Diacre virée de son poste de sélectionneuse

A l’occasion d’une réunion du Comex ce jeudi matin, le groupe de travail dont faisait partie Jean-Michel Aulas a recommandé à Philippe Diallo, président intérimaire de la FFF, la mise à l’écart de Corinne Diacre de son poste de sélectionneuse.

La réunion qui se tenait ce jeudi matin au siège de la Fédération française de football était forcément attendue. Un peu plus d’une semaine après la démission de Noël Le Graët de son poste de président de la FFF, c’est le sort de Corinne Diacre qui était en jeu. Sans surprise, il a été recommandé à Philippe Diallo de se séparer de la sélectionneuse française comme cela a été signifié dans un communiqué de la Fédération. Sur recommandation du groupe de travail composé de Jean-Michel Aulas, Marc Keller, Aline Riera et Laura Georges, le président intérimaire de la FFF va donc mettre fin à l’aventure de Diacre à la tête des Bleues.

"Si la FFF reconnait l’implication et le sérieux de Corinne Diacre et son staff dans l’exercice de leur mission, il apparait que les dysfonctionnements constatés semblent, dans ce contexte, irréversibles. Au regard de ces éléments, il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre à la tête de l’Équipe de France féminine. Ce changement de sélectionneur s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle ambition globale menée par la FFF en faveur du développement du football féminin et des performances de l’Équipe de France, qui devra atteindre des objectifs élevés lors de la Coupe du Monde 2023 et les JO 2024."

Cette décision, qui intervient à quelques mois de la Coupe du monde, fait suite au mouvement de fronde de la part de certaines joueuses cadres de la sélection. Ayant pris la parole en première, Wendie Renard avait été suivie par Kadidiatou Diani ou encore Marie-Antoinette Katoto avec une mise en retrait de l’équipe de France sans changements majeurs. Les joueuses ont donc été entendues et il reste désormais à trouver un accord avec Corinne Diacre au niveau de ses indemnités salariales. Il faudra ensuite lui trouver un successeur. Un groupe de travail va être constitué pour trouver le bon profil même si certains noms comme celui de Gérard Prêcheur sont sortis ces derniers jours dans la presse.