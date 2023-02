OL : Wendie Renard se met en retrait des Bleues pour le Mondial

Quelques heures après être rentrée du Tournoi de France, Wendie Renard a lâché une bombe. La capitaine de l'équipe de France et de l'OL ne participera "malheureusement pas à cette Coupe du monde dans de telles conditions" et vise Corinne Diacre et son staff.

C'est une véritable bombe que vient de lâcher Wendie Renard. Quelques heures après avoir soulevé le trophée du Tournoi de France, la capitaine vient d'annoncer qu'elle ne participerait pas à la Coupe du Monde 2023 avec les Bleues "dans de telles conditions". Un véritable séisme au sein du football français féminin alors que le rendez-vous international n'est que dans cinq mois. Néanmoins, malgré les dires de Corinne Diacre qui assurait que tout allait bien dans le groupe des Bleues quand bien même l'affaire Hamraoui avait cassé des relations, cette prise de position de la capitaine interpelle.

Les mots utilisés par Wendie Renard dans son communiqué sont d'ailleurs lourds et traduisent un certain ras-le-bol de la Martiniquaise. En ne cautionnant plus "le système actuel, bien loin des exigences requises pour le plus haut niveau", le numéro 3 française charge le staff de Diacre mais veut avant tout préserver sa "santé mentale". "Mon visage peut masquer la douleur, mais le cœur, lui, souffre..." Des mots forts de la part de celle qui venait tout juste de faire son entrée dans le Top 10 des joueuses les plus capées avec la sélection française.La relation entre l'équipe de France et les joueuses de l'OL est donc une nouvelle fois contrariée après les épisodes Amandine Henry et Eugénie Le Sommer.