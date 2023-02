OL : Jean-Michel Aulas veut voir Lyon-La Duchère en Ligue 2

Malgré son arrivée à l’OL, Sonny Anderson va conserver son rôle de conseiller sportif à Lyon-La Duchère. Avec des relations renforcées, Jean-Michel Aulas veut voir le club partenaire grimper les échelons.

Les choses ont bien changé entre l’OL et Lyon-La Duchère. Quand les relations étaient encore fraîches il y a quelques années, les deux clubs se sont rapprochés au point de signer un partenariat en juin dernier. La présence de Sonny Anderson comme conseiller sportif du club du Plateau avait favorisé ce rapprochement, notamment dans le domaine social. Ces relations ont connu un nouveau boost ces dernières heures. En plus de son rôle de conseiller dans le club du 9e arrondissement, Anderson va endosser ce rôle à l’OL.

Bien qu’adversaires en National 2 avec la réserve lyonnaise dans le même groupe de La Duchère, Jean-Michel Aulas compte sur cette évolution du partenariat pour voir le club de Nicolas Gagneux poursuivre son évolution et devenir le 2e grand club de la Métropole lyonnaise et ainsi pourquoi prêter certains jeunes de l'Académie comme ce qui a pu être fait avec Villefranche ou le FBBP01. "La stratégie avec la Duchère, c’est aussi de faire ce qu’on n’a pas réussi à faire dans le passé : que ce club puisse aller au plus haut niveau, je l’espère jusqu’à la Ligue 2. Ça serait formidable pour notre académie, qui doit trouver le compromis entre lancer ses jeunes talents trop vite en L1, et le fait de pouvoir parfaire leur formation à un échelon adapté."

Actuellement deuxième du groupe C de National 2, Lyon-La Duchère a son destin entre les mains pour retrouver le National. En tout cas, entendre le président Aulas souhaiter voir le club duchérois en Ligue 2 était quelque chose de presque impensable il y a encore quelque temps.