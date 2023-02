OL : Laurent Blanc a une "petite tolérance" après Auxerre

Insatisfait de la prestation lyonnaise à Auxerre, Laurent Blanc sait que son équipe est faite de hauts et de bas. L’entraîneur de l’OL met donc sa tolérance sur le compte de la jeunesse de son groupe.

Tout allait trop bien pour que ça puisse durer. Six matchs de suite sans défaite, une relation retrouvée avec le public lyonnais et puis patatras. En l’espace de 90 minutes, voire même de cinq minutes, l’OL a été ramené à sa réalité il y a une semaine, celle des montagnes russes. Dans son ascension vers l’Europe, le club lyonnais a dévié de sa trajectoire et s’est retrouvé hors piste à Auxerre. Face à l’avant-dernier du championnat, les Lyonnais ont redonné l’espoir aux Bourguignons mais ce n’était clairement pas l’objectif affiché au départ.

Resté à Lyon pour soigner sa pneumopathie, Laurent Blanc n’a pu que constater les dégâts. Ca ne l’a pas empêché de dire ses quatre vérités à son groupe dès lundi et son retour. "Le match d’Auxerre était un piège royal. Il fallait l’aborder autrement, mais on n’a pas su le faire, ou pas assez, même si en première mi-temps, avec tout le respect que j’ai pour cette équipe d'Auxerre, elle n’avait pas été très dangereuse, a déclaré le coach jeudi. On n’avait pas été très bon en première mi-temps, mais on menait et je pensais que ça allait, mais il a fallu qu’on manque de concentration, pour ne pas dire plus, pendant deux minutes, pour permettre à Auxerre de revenir et de gagner le match. Après, on a été incapable de résoudre cela."

"Il y a un manque de mouvement dans cette équipe"

Absent pendant toute la semaine de préparation, Laurent Blanc avait pourtant fait passer ses consignes à Franck Passi et avait même eu un échange avec Amin Sarr et Moussa Dembélé avant le match pour leur expliquer ce qu’il attendait d’eux. Que ce soit pour les deux attaquants ou collectivement, rien n’a été fait correctement avec un "manque de mouvement dans cette équipe. Des joueurs qui font la différence quand le jeu est arrêté, comme Lionel Messi, il y en a peu. Et nous n’en avons pas dans l’équipe."

Contre Angers, qui a encore tout du match piège contre une formation qui est dernière et n’a plus gagné depuis 16 matchs, Laurent Blanc espère voir un tout autre visage. Il a pu travailler avec ses joueurs pendant une semaine et sera sur le banc samedi. Mais rien n’est jamais acquis à l’OL et le Cévenol l’apprend chaque jour un peu plus. "Le constat à faire, c'est que cette équipe de Lyon a des hauts et des bas. J'ai dit aux joueurs ce que je pensais. La seule petite tolérance que j’ai par rapport à ce groupe, cette équipe, c’est qu’elle est jeune, et que donc, on peut faire des matches comme celui contre Lens, mais aussi comme celui à Auxerre..." Au Stade Raymond Kopa, l’objectif sera avant tout de prendre les trois points.