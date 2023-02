L’OL organise un job-dating au Parc OL le 28 février

Dans le cadre de l’insertion et de la recherche d’emploi, l’OL et sa fondation organisent le 28 février prochain un job-dating au Parc OL. Plusieurs entreprises comme Adecco seront présentes.

Comme il y a un mois, l’OL et sa Fondation renouvellent l’expérience d’un job-dating en direction des chercheurs d’emplois. Si le mois dernier, les recherches se concentraient sur des offres permettant de travailler dans le Grand Stade, ce nouveau rendez-vous sera bien plus large. Avec des offres comme assistant(e) administratif, animateurs loisirs, garde d’enfant ou aide à domicile, les secteurs d’activités seront nombreux pour les personnes en recherche d’emploi.

Le job-dating aura lieu le mardi 28 février au Parc OL entre 9h et 12h. Pour les personnes intéressés et qui souhaitent y participer, il suffit de s’inscrire via ce lien.