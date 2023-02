OL : Laurent Blanc soigne une pneumopathie

Absent dimanche contre Lens et ce mardi à l’entraînement, Laurent Blanc suit un traitement dans le cadre d’une pneumopathie. L’OL n’a pas précisé la date de son retour.

On connait désormais la cause de son absence. Obligé de déclarer forfait pour la réception de Lens dimanche, Laurent Blanc avait également fait l’impasse sur la séance de ce mardi, laissant les commandes à Franck Passi. L’entraîneur de l’OL suit en réalité un traitement pour soigner une pneumopathie. Le club lyonnais en a fait l’annonce dans un communiqué ce mardi.

"L’Olympique Lyonnais tient à apporter des informations supplémentaires sur l’absence de Laurent Blanc. Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’Olympique Lyonnais ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc."

Aucune date de retour n’est précisée par le club ce qui laisse penser que Laurent Blanc devrait bien manquer le déplacement à Auxerre, vendredi. Une chose est sûre, les supporters lyonnais ne le verront pas mercredi à la séance ouverte au public et Franck Passi assurera encore l'intérim.