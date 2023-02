"Le pire ennemi de l’OL, c’est l’OL lui-même"

Battu par Auxerre vendredi, l’OL est aujourd’hui à 8 points de l’Europe. Entre manque d’investissement et de caractère, les joueurs lyonnais ont été pris à leur propre jeu.

Les supporters ne s’y étaient pas trompés mercredi dernier au moment de l’entraînement ouvert au public. Interrogés sur la belle dynamique de l’OL ces dernières semaines avec six matchs sans la moindre défaite, certains attendaient les deux déplacements à Auxerre et Angers pour savoir si le club lyonnais était complètement guéri. Ils n’ont eu besoin que de deux jours pour comprendre que non. Dans un scénario vu et revu entre Rhône et Saône, les joueurs de Laurent Blanc, absent pour l’occasion, ont mordu la poussière sur la pelouse de l’avant-dernier du championnat. Cette défaite surprenante sur le papier à la vue des derniers résultats ne l’est finalement pas.

Si certains redoutaient déjà un faux-pas avant même la rencontre, c’est tout simplement parce que l’OL leur a appris à faire les montagnes russes ces dernières années. "On sait que l’OL va répondre présent face aux présumés plus forts du championnat, même si ça a été plus compliqué sur la première partie de saison. En tout cas, on fait des bons matchs face à des adversaires plus huppés, a, lui aussi, constaté Nicolas Puydebois sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones. Mais on a du mal à être concerné, à se mettre dans le match, à avoir de l’investissement optimum face aux plus faibles."

Un relâchement qui était presque attendu

Après la rencontre vendredi soir, l’ensemble des Lyonnais interrogés ont bien évidemment mis en avant les trois minutes cruciales au retour des vestiaires. Sur deux erreurs de Sinaly Diomandé, l’AJ Auxerre est d’abord revenu dans la partie avec le penalty de Gaëtan Perrin puis a pris les commandes sans les lâcher par Jubal. Deux buts en un temps réduit qui ne doit pas faire oublier l’ensemble des 90 minutes. Quand le visage avait été, si ce n’est flamboyant, collectif face à Lille et Lens, celui affiché dans l’Yonne a rappelé l’OL à ses pires souvenirs récents. Un manque de rythme, un manque de caractère et tout simplement d’envie de remporter ce match qui aurait pu rapprocher les Lyonnais à cinq points de la 5e place. Ils en sont aujourd’hui à huit longueurs "et par rapport à ce qu’ils montrent, ils ne méritent même pas l’Europe" pour notre consultant.

Difficile de ne pas donner tort à l’ancien portier lyonnais quand il s’agit de faire un état général sur la situation. Ce groupe est certes jeune et peut donc avoir des moments de relâchement. Seulement, la prestation collective à Auxerre a montré que l’OL choisissait presque ses matchs. On pouvait s’en douter déjà un peu, mais sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, les Lyonnais n’ont pas montré l’envie d’une équipe en reconquête et lancé vers un objectif qu’est l’Europe. Une défaite peut être acceptée comme on l’a toujours à condition d’avoir mis tous les ingrédients pour ne pas avoir de regrets.

Un état d'esprit qui change d'un match sur l'autre

Vendredi soir, pas sûr qu’ils aient pu ressortir de l’enceinte avec ce sentiment d’avoir tout donné. "Ils auraient pu avoir de la confiance s’ils avaient gagné ce match. La confiance se construit au quotidien, par des victoires et des compétiteurs qui veulent toujours sortir de leur zone de confort, note Puydebois. Si dès qu’on joue contre Auxerre, Brest ou Angers, on lève le pied parce que c’est un adversaire censé être plus abordable, la confiance, tu ne vas pas l’acquérir."

Absent depuis deux rencontres, Laurent Blanc a fait son retour à l’entraînement lundi. La (non) présence de l’entraîneur lyonnais a certainement pu jouer vendredi, même si elle ne doit pas être une excuse. Néanmoins, il a montré depuis son arrivée qu’il n’était pas du genre à prendre des pincettes. Le visage montré par les siens lors de la 24e journée n’a dû lui plaire et une réaction est attendue samedi à Angers. Un déplacement sans vraiment de certitude face à la lanterne rouge du championnat qui n’a plus gagné depuis 16 matchs. Pourquoi ? Car l’"OL est son propre ennemi" comme le dit si bien Nicolas Puydebois et est capable de se saborder tout seul, sans l'aide de personne.