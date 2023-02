Ligue 1 : Anthony Lopes toujours en échec sur les pénaltys

Obligé de s’incliner face à Gaëtan Perrin, Anthony Lopes n’a pas réussi à vaincre le signe indien cette saison en Ligue 1. Pour la 6e fois en six tentatives, le gardien de l’OL a échoué à repousser la frappe adverse.

Pour certains, c’est le jeu de la roulette russe, pour d’autres un véritable exercice à travailler. Les séances de tirs au but et plus globalement les pénaltys sont un art dans le sens du tireur comme du gardien. Des portiers sont devenus des spécialistes en la matière même si on ne peut pas vraiment dire qu’à Lyon ce soit devenu le cas. Dans le but de l’OL depuis une décennie, Anthony Lopes n’a pas la réputation d’une muraille dans cet exercice. Il a bien repoussé la tentative de Mohamed Bayo en Coupe de France il y a quelques jours mais ce fut son seul arrêt de la saison.

Il aurait pu remettre ça vendredi à Auxerre mais la frappe en force de Gaëtan Perrin lui est passée entre les bras. Une frustration pour le gardien et Nicolas Puydebois. "Sur le penalty, il part du bon côté, il l’a quasiment dans les mains mais Perrin a frappé assez fort pour qu’il ne puisse pas capter le ballon comme il faut. C’est rageant pour lui", a décrit amèrement notre consultant lundi sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones.

En s’inclinant sur la pelouse de l’Abbé Deschamps, Anthony Lopes est allé chercher le ballon dans ses filets pour la 6e fois en six tentatives adversaires. Un ration qui n’est clairement pas à son avantage avec 100% d’échec. Néanmoins, à la différence de certaines réussites adverses, le gardien de l’OL était cette fois parti du bon côté. Preuve qu’un travail avait été fait par le staff des gardiens et que cet exercice n’est peut-être pas qu’un jeu de pur hasard.