OL - Médias : Vincent Ponsot sera l'invité de TKYDG le 27 février

Comme annoncé lundi dans "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission sur l'actualité de l'OL recevra lundi prochain Vincent Ponsot, le directeur du football du club lyonnais.

Une émission un peu particulière mais qui pourrait apporter des réponses aux supporteurs et aux observateurs de l'OL. Lundi prochain, le 27 février, "Tant qu'il y aura des Gones" aura pour invité Vincent Ponsot.

Le directeur du football viendra sur le plateau de TKYDG pour évoquer l'actualité lyonnaise. Il sera question notamment de l'état-major du club, de son organisation, de son fonctionnement et du projet que souhaite mener l'institution rhodanienne pour son équipe masculine. Décrié ces derniers mois, le dirigeant répondra aux questions de Razik Brikh et de notre consultant Nicolas Puydebois, ainsi qu'à certaines interrogations des fans et de nos lecteurs.