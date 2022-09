OL : "Peter Bosz a des objectifs à remplir", annonce Vincent Ponsot

Dans cet entretien accordé à Olympique-et-Lyonnais.com ainsi qu'au Progrès, le directeur du football Vincent Ponsot revient sur le mercato estival, la situation de l'entraîneur Peter Bosz et le match de dimanche contre le PSG.

Revenons sur le mercato estival de l’OL. Est-il conforme à vos attentes ?

Vincent Ponsot : Le mercato est dans un processus un peu plus large. Le constat est qu’on sort d’un cycle de trois ans qui n’a pas été bon. L’apogée, c’est la saison dernière qui, au-delà du classement final, a été le mauvais état d'esprit affiché. Les supporters se sont fortement plaints à juste titre. Il fallait changer les choses. On a fait un constat global avec des actions correctives. Il y a le mercato qui est forcément concerné car afficher cet esprit-là, ce n’était plus possible. On a fait des changements dans notre organisation globale. Bruno (Cheyrou) a pris plus d’importance sur la partie sportive. On a fait des changements dans le staff avec le retour de Ludovic (Giuly).

Rouvrir l’équipe à l’extérieur et je reconnais qu’avec le contexte Covid, on s’est un peu renfermé sur nous-mêmes et c’était une connerie. Il fallait changer l’environnement et c’est ce qui a amené à ce qu’on appelle l’ADN lyonnais même si c’est un peu restrictif. L’action principale était de changer les groupes (de joueurs), de les faire évoluer et le mercato est là pour ça. Avec un objectif particulier qui n’était pas facile à réaliser et qui pour moi a été rempli, c’était de recruter très tôt pour que le coach et le staff aient un groupe très tôt pour préparer une saison qui est particulière parce qu’on ne joue pas de coupe d’Europe et avec une Coupe du monde au milieu, qui intervient après seulement 15 matchs. Il fallait qu’on soit prêts très vite pour être performants tout de suite. Au niveau du recrutement, on a réalisé ce qu’on voulait faire.

On a investi de manière importante même si ce n’est pas dans les chiffres. On a fait revenir Lacazette et Tolisso, ce qui était inespéré trois mois plus tôt. Ça faisait sept mois qu’on travaillait dessus. On a signé Tagliafico qui a aussi des caractéristiques avec son expérience, sa grinta complémentaire, du leadership. On a signé Johann Lepenant avec une vision plus sur l’avenir. On a signé Tetê et prolongé des cadres pour l’avenir avec Maxence (Caqueret), Anthony (Lopes) et Rayan (Cherki). En matière de construction d’effectif sur ce qu’on souhaitait faire, cette partie-là, elle est très positive et on a fait ça avant une quelconque vente de joueur ou que Monsieur Textor soit arrivé donc on a pris des risques par rapport à ça. Pour juger un bon recrutement, c’est à la fin que ça se décide en fonction du résultat (classement en fin de saison).

Cependant, au rayon des départs, vous n'avez pas atteint vos objectifs...

Oui, le point le moins positif est qu’il fallait réduire l’effectif parce qu’on ne joue pas de coupe d’Europe et par rapport à ce qu’on souhaitait faire, on n'a clairement pas réussi. Selon les joueurs, les raisons sont différentes. Même si on dit que le marché des transferts est reparti parce qu’on a eu X milliards d’investis, c’est factuel mais ce n’est pas le contexte global du marché. Il y a des clubs anglais qui ont beaucoup investi parfois de manière étonnante et dans le reste de l’Europe, les stigmates du Covid sont encore très présents. Les clubs avaient besoin d'entrées d’argent et il y avait beaucoup de joueurs sur le marché donc ça a été très difficile sauf si vous tombiez sur un club anglais qui voulait votre joueur. Sur certains joueurs, on était en recherche de porte de sortie mais on n’a pas trouvé. Les cas sont différents avec des joueurs qui voulaient partir et avec qui on a travaillé main dans la main. Je pense à Houssem (Aouar) où ça s’est fait d’un commun accord. Il a besoin d’un autre projet et on a cherché ensemble. Ça ne s’est pas fait pour diverses raisons parce qu’il y a eu des candidats. Une fois, c’était lui qui ne se mettait pas d’accord, une fois c’était nous. On n’a jamais eu la connexion en même temps. Pour les autres joueurs, ils ne voulaient pas partir et on n’a pas trouvé de notre côté. C’est clair que l’effectif est pléthorique mais comme le dit le président (Jean-Michel Aulas), une difficulté peut être une opportunité et j’essaye de voir ça comme une opportunité de ne pas avoir réussi. Je trouve que Moussa (Dembélé) est un bon exemple par rapport à ça. Avoir Moussa dans l’effectif avec les entrées réussies qu’il fait et avec un état d’esprit impeccable, ça donne encore plus de cartouches à l’entraîneur. Sur les sorties, le sujet est peut-être plus économique.

"Avec Houssem (Aouar), on est ouvert comme on l’est avec Moussa (Dembélé)"

Pourquoi avoir cédé Lucas Paquetà ?

Il y a un aspect économique et un autre de savoir si le joueur veut faire partie du projet ou non. On a dit que le changement par rapport à l’année dernière était d’avoir des joueurs impliqués dans le projet. Il faut avoir envie de rester. Avec Lucas, on a eu des discussions en mars, en avril et même pendant l’été parce qu’il n’y avait pas forcément les clubs qu’il espérait. Mais sa position a toujours été très claire : il souhaitait partir. On a recruté en anticipant ce départ. Je pense qu’au milieu, on a toutes les qualités pour performer. A partir du moment où il s’est mis d’accord avec un club, même si on espérait un plus grand club, on est entré dans la discussion et on a voulu défendre au mieux l’intérêt économique de l’OL. Il a été très clair et sa position n’a jamais changé même avec l’arrivée de John Textor.

Vous auriez pu le convaincre de rester en lui disant qu’il était intransférable...

Je ne vais pas dire que c’est un discours qu’on ne tient jamais de dire à un joueur qu’il est intransférable parce qu’on l’a fait avec Maxence (Caqueret) car c’était fondamental. Je ne dis pas que ça ne l’était pas avec Lucas (Paquetà) mais quand un joueur exprime fortement son envie de partir et qu’il le fait suffisamment tôt pour qu’on puisse anticiper, je reviens à l’adhésion du projet. Dans un transfert, il y a trois parties qui sont d’accord. Les deux clubs et le joueur. Et un transfert contre l’avis d’un joueur, ça n’existe pas. On voulait absolument des joueurs investis dans le projet. Quand on n’a pas senti ça chez lui, on a pris les alternatives. On aurait pu lui dire mais ça n’a pas été notre choix. A l’inverse avec Maxence Caqueret, Malo Gusto, Castello Lukeba, on a pris cette position-là et pour Malo et Castello qui ont eu des approches, il y a eu 0 sujet de discussions parce que notre position était claire et eux avaient envie de rester. Lucas (Paquetà) voulait absolument aller en Premier League mais on n’était pas obligé de vendre donc on lui a posé plusieurs fois la question.

Finalement, Houssem Aouar est resté au club. Vous souhaitez désormais le prolonger...

C’est une décision qui est ouverte. Houssem (Aouar) est un joueur formé au club et on a beaucoup de respect pour ces joueurs. Le centre de formation est quelque chose de très important. C’est en effet un sujet ouvert avec lui mais il ne reste pas fermé ni dans un sens ni dans l’autre. On est ouvert comme on l’est avec Moussa (Dembélé). A partir du moment où ils se comportent bien à l’entraînement etc. Ces joueurs restent des possibilités. Moussa a décliné nos propositions et il nous a indiqué qu’il reviendrait vers nous si nécessaire. Pour nous, le plus important c’est le comportement dans le groupe parce que l’objectif numéro 1 est qu’on veut performer à nouveau. L’objectif sportif est primordial par rapport aux aspects économiques des prolongations.

"On n’a jamais mis Sinaly (Diomandé) sur le marché"

Que comptez-vous faire avec Jérôme Boateng ?

On avait trop de défenseurs centraux (d'où le souhait du club qu'il parte lors du mercato). Pour l’instant, il est exemplaire dans son comportement et son professionnalisme. Il était blessé, il revient, il est à la disposition du coach donc c’est à lui de choisir.

De nombreux supporters estiment qu’il fallait enrôler un défenseur central surtout lorsqu’on voit les difficultés de Thiago Mendes à ce poste-là. Quelle est votre position ?

J’entends. C’est une question que l'on s'est posée. Le coach nous a fait part de son avis. Moi j’ai toujours connu ça à l’OL, la décision du recrutement est collégiale. Il y a un entraîneur, on l’écoute, il y a un directeur sportif ou du recrutement, le président et moi (directeur du football). C’est une décision collective qui a été prise. Le coach, en étayant ses arguments comme il l’a fait en conférence de presse, estime que Thiago (Mendes) pouvait jouer à ce poste-là. On est convaincus de ça aujourd’hui. Thiago a fait neuf matchs la saison dernière (en défense centrale), j’ai en tête les deux rencontres contre Porto qui était un gros adversaire où il a été dans les attentes de Peter (Bosz). C’est-à-dire une défense qui joue haut avec du marquage préventif. Il répondait aux critères de l’entraîneur. C’était une option acceptable. En plus, il a une polyvalence. Du coup, si c’est nécessaire, si au milieu on avait un déficit, il peut jouer 6. On a adhéré à ça. Alors OK, il y a eu Lorient, Monaco mais il peut jouer et être bon à ce poste.

Sinaly Diomandé a failli quitter le club en fin de mercato…

On a cinq centraux et comme un certain nombre de joueurs ne sont pas partis par rapport à l’effectif, on a ouvert la porte à la demande du joueur. On n’a jamais mis Sinaly sur le marché. Il s’est rétracté in fine. Il n'y a aucun problème pour nous. On est contents qu’il soit resté, on n’a pas forcé le départ. S’il avait été au bout de son souhait, comme il a eu pas mal de sollicitations et par rapport au nombre de défenseurs centraux, on aurait accepté. Il reste avec nous, il va peut-être percer pendant la saison et on sera tous contents.

La cellule de recrutement est très décriée. Comment jugez-vous ce qui a été fait lors du dernier mercato…

Pour moi, par rapport aux objectifs qui lui a été donnés, elle a fait un bon travail. Je reviens sur le point de départ. On voulait changer l’état d’esprit, on voulait plus de leadership. Au final, on recrute Nicolas Tagliafico qui montre que c’est un très bon joueur, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, le petit Johann Lepennant, on confirme Tetê, Rémi Riou qui fait un intérim exemplaire pendant l’intérim d’Antho Lopes. Donc, pour moi, la cellule a rempli sa mission.

"On fait un choix d’avenir avec Saël (Kumbedi)"

Cette cellule de recrutement est-elle appelée à évoluer ?

On sera à l’écoute de Bruno (Cheyrou) sur le sujet. On a quatre scouts avec des périmètres et des profils très différents qui font un vrai travail collectif. Il y a également un analyste vidéo avec eux. Entre la data et cinq recruteurs, on estime que ça fonctionne même si on peut toujours s’améliorer. On a le sujet du territoire de l’Amérique du Sud où l’on s’interroge. On a la Pelé Académy à Resende entre Rio et Sao Paulo, Monsieur Textor est propriétaire majoritaire de Botafogo, il y a donc des synergies à trouver. On a un partenariat avec le Dakar Sacré-cœur (Sénégal), on espère voir des joueurs qui viennent performer à l’OL.

Malgré l’arrivée de Saël Kumbedi, ne manque-t-il pas un joueur au poste de latéral droit ?

On s’est demandé si on mettait Malo (Gusto) avec une concurrence forte avec un joueur plus expérimenté. On a fait le choix, car on croit beaucoup en Malo, de le conforter et ne pas générer cette éventuelle concurrence difficile. Et en plus, on fait un choix d’avenir avec Saël (Kumbedi). C’est un choix stratégique. Mais, oui, on s’est posé la question. En sachant qu’il y avait le petit Irvyn Lomami qui a fait toute la préparation au mois de juillet, on attendait aussi ce qu’il donnait.

Vous travaillez déjà sur le mercato hivernal ? Songez-vous à prendre un joker ?

Pour nous, aujourd’hui, le mercato, il est fait. Après, on doit avoir une cellule (de recrutement) qui à tout moment peut être sollicitée. Si on doit s’adapter, il y a une trêve avec la Coupe du monde, on s’adaptera. En tout cas, on a les moyens de le faire. On fera le point à ce moment-là. Vous parlez de joker, pour nous, il n’y a pas la question de joker.

Pour Bosz ? "Il y aura des temps de passage intermédiaires"

Peter Bosz est de plus en plus critiqué. Peut-il être évincé, en cas de défaite (la 3e de rang), dimanche contre le PSG ?

Les critiques, on les entend, on peut les comprendre. Après nous, on est plus sur des démarches moyen-long terme. On a un objectif qui est clair, on a terminé un cycle de trois ans, on réengage un nouveau cycle et on veut que ce nouveau cycle soit beaucoup plus performant. On a un objectif de performance dans la pérennité. C’est-à-dire qu’on n’est pas là pour faire des coups, des "one-shots", on veut que cette performance se pérennise et c’est tout le modèle du club qui est construit comme ça. Oui, on a une exigence de résultats. Et quand je lis qu’on est moins exigeants qu’avant, c’est totalement faux. La saison dernière n’a pas été bonne et on a décidé, parce qu’on a fait une analyse, de maintenir Peter (Bosz) en place. Et on a été convaincus de notre choix. Par contre, bien évidemment, il y a une exigence de résultats. On a changé l’effectif, l’état d’esprit, on a changé en accord avec lui plein de choses, on estime qu’il y a tout aujourd’hui pour performer. Et donc, on attend des résultats. Mais on ne fonctionne pas en disant que si dimanche, il se passe quelque chose, on va prendre telle décision. Ça ne se passe pas comme ça. On n’a pas attendu le match de Monaco pour fixer des objectifs à Peter. On veut retourner sur le podium. On attend des résultats de manière plus rapide que d’attendre la fin de la saison.

Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous. L’exigence, on l’a vis-à-vis de lui et il a cette même exigence vis-à-vis de lui-même. Il est tout à fait conscient de cette situation et qu’on attendra pas le mois de février ou le mois de mars. Les objectifs, ça ne veut pas dire qu’on n’a plus confiance en lui. On croit en Peter et son staff car un entraîneur ne fait pas tout seul. On est convaincus que le staff tel qu’il est constitué peut remplir ces objectifs. Une chose est sûre, ce n'est pas comme la saison dernière, il y aura des temps de passage intermédiaires. Il n’est pas le seul concerné, on a fait les efforts pour avoir un effectif de qualité donc le collectif de joueurs doit avoir plus de résultats qu’il n’obtient aujourd’hui. On attend plus de résultats de tout le monde.

Certes mais une défaite dimanche va forcément créer un climat particulier… La pression va s’accentuer sur Peter Bosz...

C’est le raisonnement de l'immédiateté. Il y a un match, il y a une défaite et il faut virer l’entraîneur, X ou Y. Au club, on veut apprécier ça sur des temps plus longs. Pour le match de Paris (ce dimanche), on attend une réaction de l’équipe par rapport aux deux dernières rencontres (Lorient et Monaco). Après Paris, ça reste Paris. Si on fait tout notre jugement sur un tel match, à mon avis, ça ne serait pas pertinent. Ce n’est pas cette affiche qui va tout changer. Je le répète, Peter aura par contre des temps de passage plus courts.

"L’objectif final, c’est d’être dans les trois premiers"

Peter Bosz dresse des constats, souvent bons d’ailleurs, mais il n’arrive pas à trouver des solutions…

Les constats, comme vous le dîtes, il les fait, mais je peux vous assurer qu’il travaille tous les jours avec son staff pour trouver des solutions. Le problème est comptable. Si on regarde le match de Monaco, dans le contenu, et surtout tous ce que les joueurs ont fait pour aller chercher la victoire, c’est quand même incroyable qu’on n’est pas au moins égalisés voire gagnés vu le nombre d’occasions qu’on a eues à la fin. Ce que j’ai vu à Monaco en fin de partie, c’est une intensité, une volonté d’aller chercher la victoire… Et ça, on ne le voyait pas la saison dernière, on n’était pas capables de le faire. Tous les entrants ont apporté quelque chose donc ça veut dire qu’il y a un effectif de qualité et qu’il y a un état d’esprit totalement différent. Je suis convaincu que si l’équipe continue comme ça, il y aura des résultats différents derrière. On pose souvent la question : "c’est quoi un bon entraîneur ?". C’est quelqu’un qui a des résultats, qui fait bien jouer son équipe, qui s’intègre dans un projet club et fait progresser les joueurs. Peter répond incontestablement aux deux derniers critères. Il est intégré au projet du club, il fait progresser les joueurs, on voit les jeunes du centre qui montent comme Malo (Gusto), Castello (Lukeba), Bradelay (Barcola).

Sur les deux autres critères, il a une philosophie qui doit nous permettre de bien jouer et il faut des résultats. Sur ces deux éléments, on attend plus de Peter. Mais, pour nous, il peut répondre aux quatre critères. Sa fin de contrat en 2023 ? Si Peter obtient des résultats et qu’il veut rester avec nous, on sera très heureux. C’est quelqu’un de bien. Mais, je le répète, il faut des résultats. L’objectif final, c’est d’être dans les trois premiers.

Il y a toujours cette irrégularité… Cette équipe est difficile à cerner….

Il y a une constance qu’on doit régler. Pour être performant, il faut être constant. A Monaco, on a deux énormes occasions quand ils marquent le premier but. En première période, on n'a rien à envier à Monaco, on a une maîtrise technique. Par contre, comment l'équipe a joué à Lorient, ce n’est pas possible !

Avez-vous activé des leviers avant ce choc contre le PSG ?

Non, ce n’est pas nécessaire. J’ai presque envie de dire que c’est le match le plus facile à préparer parce que les joueurs le savent. Avec Bruno (Cheyrou), on voit régulièrement les leaders, on voit régulièrement le staff. On n’a pas besoin de leur en parler avant des gros matchs comme ça.

Concurrence du PSG ? "Pour l’OL, c’est très dur, car il n’y a pas d’équité"

Que représente un OL – PSG en termes de moyens, d’ambitions…

Ce ne sont pas les mêmes modèles. L’OL a un modèle équilibré, sain… Où l’on essaie d’avoir en tout cas d’avoir un modèle équilibré, qui s’autofinance et qui est dans la pérennité. On respecte le fair-play financier et on essaye de développer nos ressources. Cela me surprend toujours par rapport ce que l’on peut entendre avec ce que certains appellent OL Land. Toutes les ressources qu’on développe sont au profit du football avec un spectre un peu plus large que la simple équipe pro masculine. En face de nous, on a le PSG qui est sans limite financièrement, on ne boxe pas dans la même catégorie. Pour la France, c’est bien d’avoir un club comme le PSG pour rivaliser avec Manchester City, le Barça, le Real Madrid, il faut certainement ça. Pour l’OL, c’est très dur, car il n’y a pas d’équité. Leur budget est de 700 millions d’euros, regardez leur trois attaquants...On n’est pas dans le même monde. Après, un match de foot reste un match de football et nos joueurs feront tout dimanche pour renverser ça.

Avec l’arrivée de John Textor, l’OL peut-il se rapprocher du PSG ?

L’objectif depuis l’arrivée au Groupama Stadium, c’est de développer nos recettes pour se rapprocher des plus grands européens. De développer nos recettes en les auto-finançant, c’est la propre richesse qu’on crée. Cela va prendre du temps avant d’arriver au niveau du PSG. Mais c’est un modèle sain pour l’entité OL. On verra ce que Monsieur Textor a en tête pour ça, mais son arrivée, je l’espère, nous apportera des leviers supplémentaires. Ce qu’il a apprécié Monsieur Textor, c’est ce modèle-là aussi. La future salle de spectacle (Arena), c’est pour développer nos ressources. Dans certains clubs, si un investisseur X s'en va demain, il n'y a plus rien. A l’OL, ce n’est pas ça. Pour moi, c’est toute la réussite de ce qu’a crée Monsieur Aulas ici.

Je peux comprendre l’impatience des supporters, mais je pense qu’ils peuvent être fiers d’avoir un club comme ça, qui est amené à durer, qui n’est pas construit sur quelque chose qui peut s’arrêter du jour au lendemain. Ceci dit, le modèle qu’on a construit et les ressources que l’on a doivent nous amener à avoir plus de résultats. Ils ont raison d’être critique parce qu’on doit avoir plus de résultats que sur les trois dernières années.

Comment gérez-vous le quotidien du club avec Jean-Michel Aulas ?

C’est quelqu’un qui a son club chevillé au corps. Ça fait 12 ans que je suis là et il n’a pas changé. Il a une passion pour son club... C’est incroyable ! Je dis souvent que les Lyonnais devraient être très fiers de tout ce qui a été construit ici. Comme il l'a déclaré à plusieurs reprises, il a pris un peu de recul sur le quotidien, médiatiquement, car c’est une activité usante, mais il n'y a toujours qu’un patron à l’OL. Avec l’arrivée de Monsieur Textor, ça va être intéressant de voir la complémentarité des deux personnalités. Il sera toujours attaché à l’avenir de l'Olympique lyonnais.