OL : opération réussie pour Griedge Mbock

Victime d’une grave blessure au genou, Griedge Mbock a vécu sa deuxième intervention chirurgicale, mardi. L’opération réussie, se présente maintenant une longue période de convalescence pour la défenseuse de l’OL.

Les difficultés de la vie d’une joueuse de football ne lui feront jamais perdre le sourire. Malgré les coups durs de ces dernières saison, Griedge Mbock reste la caution optimisme de l’OL et le prouve encore une fois. Une semaine après s’être tordue de douleurs et avoir dû quitter la pelouse sur civière, la défenseuse lyonnaise relativise. Mardi, Mbock a été opérée à l’hôpital Jean Mermoz suite à sa luxation du genou. Après une première intervention en urgence à Sedan la semaine dernière, cette opération réalisée par le docteur Bertrand Sonnery-Cottet se concentrait avant tout sur les dommages ligamentaires de ce choc survenu avec l’équipe de France.

Place à la convalescence désormais

Au lendemain de cette opération qui va la tenir éloignée des terrains pour les six prochains mois minimum, Griedge Mbock a donné de ses nouvelles. "Mon opération d’hier, au croisé, au niveau du genou, s’est très très bien passée, grâce à Dieu." Dans son message sur son compte Instagram, elle en a également profité pour remercier les équipes de l’hôpital mais aussi tous ceux et toutes celles qui lui ont montré des marques d’affection. Désormais, l’heure est au repos puis à la rééducation pour "une chemin qui sera long et douloureux mais ça en vaudra la peine, parce qu’à la fin, ça sera beau, si Dieu le veut." L’optimisme encore et toujours chez l’internationale française.