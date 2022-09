Ligue 1 : l’OL se déplacera à Rennes le dimanche 16 octobre (15h)

Rennes – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, l’OL se déplacera à Rennes. Cette rencontre en terres bretonnes a été programmée le dimanche 16 octobre à 15h. Elle sera diffusée sur Prime Video.

Lorsque le Stade Rennais et l’OL s’affrontent, l’heure est souvent aux retrouvailles. Cette saison ne dérogera pas à la règle avec l’arrivée d’Amine Gouiri dans le club breton et les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso qui vont pour la première fois retrouver Bruno Genesio sur le banc d’en face. Cette opposition, c’est aussi celle de deux équipes qui jouent des places européennes à la fin de la saison.

Les deux rendez-vous annuels revêtent donc une importance et dernièrement, ça n’a pas forcément porté chance à l’OL, à l’image du revers au Parc OL la saison dernière. Pour le compte de la 11e journée, Rennais et Lyonnais se retrouveront le 16 octobre prochain du côté du Roazhon Park. Cette rencontre dominicale se déroulera pendant le multiplex de 15h et sera donc diffusée sur Prime Video.