L’OL leader d’une possession stérile en Ligue 1

Nicolas Tagliafico au milieu de deux joueurs de Lorient (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

Après sept journées, l’OL est l’équipe qui a le plus le ballon en Ligue 1. Avec plus de 65% de possession, les Lyonnais peinent pourtant toujours autant face à des blocs compacts.

Champion de la possession. Cette récompense sur le ton de l'humour avait largement fait sourire à l’été 2018 quand la Belgique n’avait que moyennement apprécié son élimination en demi-finale de la Coupe du monde face à la France. Après sept journées de Ligue 1, l’OL peut lui aussi se targuer d’avoir la meilleur possession de France avant de recevoir le PSG, dauphin dans ce classement d’Opta. Avec un ballon 65,9% du temps dans les pieds lyonnais, le jeu de position et de contrôle du tempo voulu par Peter Bosz peut largement se mettre en place. Contre Ajaccio, Auxerre ou encore Angers, cette mainmise sur le ballon a fini par étouffer ces équipes venues au Parc OL non pas pour attendre mais pour jouer.

Néanmoins, quand l’OL se retrouve confronter à un bloc plus compact, cette possession devient des plus stériles. Avoir le ballon c’est bien, en faire quelque chose c’est mieux. Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", Nicolas Puydebois regrettait "le manque de créateurs comme un Cherki dans cette équipe. On a un milieu avec trois récupérateurs. Il y en a un de trop." Comme c’est le cas depuis des années, l’OL se retrouve à jouer les équipes de handball offensivement avec des phases de jeu en U, allant de droite à gauche mais sans décalage.

Depuis le début de la saison, Peter Bosz a vu ses hommes effectuer 133 phases de construction à 10 passes ou plus (record en Ligue 1) pour au final 16 buts dont presque un tiers contre Angers. Face à Monaco, les Lyonnais ont plutôt été dans leurs standards avec 61% de possession. Seulement, il a fallu attendre le dernier quart d’heure et une accumulation de joueurs offensifs pour véritablement se montrer dangereux. A Lyon, il manque quelque chose dans le jeu et ce quelque chose est une étincelle.