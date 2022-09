A l’occasion de la course annuelle SaintéLyon, Sidney Govou va faire équipe avec Loïc Perrin, ancien capitaine des Verts. Pour le relai à 4, ils seront accompagnés par François Clerc et Jérémy Clément, passés par les deux clubs.

Il y a beau ne pas y avoir de derbys cette saison, la rivalité entre l’OL et Saint-Etienne n’est jamais bien loin. "L’affaire" des chaussures vertes portées par les joueurs lyonnais depuis le début de la saison est là pour le rappeler. Entre les deux clubs et les deux villes, l’antagonisme est profond même si certains viennent à regretter l’absence de duels durant cette saison que ce soit chez les garçons ou chez les féminines.

"Tordre le cou à cette pseudo rivalité"

Au contraire des amoureux d’une des deux équipes, les organisateurs de la SaintéLyon ont décidé de calmer les esprits et de miser le côté fraternel. Mardi, ils ont en effet annoncé un relai à 4 de choix pour la course annuelle qui se tiendra le 4 décembre prochain. "Pour tordre le cou à cette pseudo rivalité et célébrer l’amour du sport", Sidney Govou, Loïc Perrin, ancien capitaine des Verts, François Clerc et Jérémy Clément feront équipe pour courir les 78 km de la SaintéLyon. Une "alliance" pour la bonne cause entre Lyonnais et Stéphanois qui vont courir pour l’association Huntington et son réseau A.Ma.N.D.