OL : Sidney Govou à l’honneur dans FIFA23

Septuple champion de France avec l’OL, Sidney Govou est une légende du club lyonnais. Pour le jeu vidéo FIFA, l’ancien joueur offensif a les honneurs d’être le "Héros" lyonnais de l’édition 2023.

412 matchs, 77 buts, 7 titres de champions de France, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue et un doublé toujours aussi mémorable contre le Bayern Munich. En l’espace de onze saisons, Sidney Govou a marqué de son empreinte l’histoire de l’OL et reste l’un des plus grands joueurs du club lyonnais. S’il livre parfois un regard critique sur le présent de l’OL, Govou n’en reste pas moins un amoureux des Gones. A carrière exceptionnelle, hommage exceptionnel.

Pour les plus nostalgiques et fans de jeux vidéo, FIFA23 a réservé une surprise. Dans le mode FIFA Ultimate Team (FUT), il sera possible de compter Sidney Govou dans ses rangs. En effet, la franchise FIFA s’est associé à Marvel et a décidé de mettre en avant certaines gloires de clubs français comme le PSG, l’OM et l’OL. Pour le club lyonnais, c’est donc le natif du Puy-en-Velay qui représentera les couleurs du club et il sera donc possible pour les fans de l'OL d'acheter sa carte dans l'édition 2023.