OL - Mercato : l’AC Milan suit la dossier Paquetà avec attention

Toujours dans le viseur de Newcastle, Lucas Paquetà va très certainement devoir attendre le 2 septembre pour être totalement fixé sur son avenir. En attendant, l’AC Milan suit avec attention ce dossier. Le club milanais avait négocié un intéressement de 15% sur une éventuelle plus value.

Partira ? Restera ? Le dossier Lucas Paquetà est loin d’avoir livré toutes ses réponses et dans cette dernière ligne droite du mercato, le flou entoure toujours l’avenir du Brésilien. N’ayant pas caché ses envies de départ au club mis continuant à être professionnel en attendant le fin du marché des transferts, Lucas Paquetà est loin d’avoir autant de proposition que son talent pourrait le supposer. Il y a été question du PSG, de Manchester City, d’Arsenal, sans que les Gunners ne passent à l’action et il semblerait que Newcastle pourrait revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre entre 40 et 50 millions d’euros.

Sept millions minimum pour l'AC Milan ?

Cette somme est bien loin des attentes lyonnaises du début du mercato et Bruno Cheyrou avait avoué que la décision reviendrait "au président si jamais il y a une offre qu’on ne peut pas refuser." Elle n’est pas encore arrivée mais le futur de Paquetà ne tient pas en haleine que l’OL. Du côté de l’AC Milan, les dirigeants rossonerri suivent avec attention ce dossier.

Non pas qu’ils veulent se repositionner sur leur ancien joueur mais bien parce qu’une vente de Paquetà pourrait leur rapporter quelques deniers. En effet, au moment de la vente du meneur brésilien à l’OL en septembre 2020, le club milanais a négocié un intéressement de 15% sur une potentielle plus-value. Avec l’offre annoncée de Newcastle, l’AC Milan pourrait toucher environ sept millions d’euros. Pas de quoi cracher dessus par les temps qui courent.