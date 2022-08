Décisif à Metz, Georges Mikautadze n’avait pas réussi à l’OL

En pleine bourre avec le FC Metz, Georges Mikautadze a été formé à l’OL. A cause notamment de son petit gabarit, l’attaquant géorgien n’avait pas été conservé.

Il est l’une des attractions du début de saison de Ligue 2. A 21 ans, Georges Mikautadze marche presque sur l’eau avec le FC Metz après quatre journées. L’attaquant géorgien a inscrit deux buts, a délivre trois passes et a surtout attiré l’attention des clubs européens comme Galatasaray ou Lecce. Néanmoins, il se voit rester en Lorraine pour aider le club grenat à retrouver une Ligue 1 qu’il a partiellement découvert avec deux petites apparitions (10 minutes de jeu) depuis ses buts à Metz en 2019.

"J’ai eu des propositions cet été qui auraient pu me permettre de partir dans des pays où j’aurais touché beaucoup d’argent et mettre ma famille à l’abri, mais j’en ai décidé autrement, reconnaît-il dans un portrait sur So Foot. L’argent, c’est très important, mais l’amour du football, c’est au-dessus. Le reste suivra."

Membre de la génération Gouiri

Il faut dire qu’après un prêt concluant en Belgique, Georges Mikautadze savoure cette réussite qui l’a fuit lorsqu’il était plus jeune. S’il marque aujourd’hui avec Metz, c’est du côté de Lyon qu’il a fait ses classes, lui l’originaire de 7e arrondissement. Passé par le FC Gerland, il est ensuite repéré par l’OL à 9 ans et intègre la formation notamment sous la direction d’Amaury Barlet. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu pour celui qui devait faire avec la concurrence d’un Amine Gouiri notamment.

"Je pense que c’était plus le déficit physique. Il faut savoir que j’étais vraiment petit et que j’ai grandi d’un coup. Je mesurais 1,40m et quelques à 14-15 ans. Je faisais ce que je pouvais faire avec ma technique et je complétais mon manque physique par ça."

Il prendra ensuite la direction de l’AS Saint-Priest pour deux saisons avant de rejoindre le FC Metz. Un choix qui lui a permis de "réaliser enfin ce rêve d’être footballeur professionnel" et de devenir international géorgien.