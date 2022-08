Samuel Umtiti (Photo by Pau BARRENA / AFP)

A la recherche d’un nouveau club, Samuel Umtiti devrait rebondir en Serie A. Le président de Lecce a confirmé la piste du défenseur français, bien que tout ne soit pas encore calé.

De nombreux supporters de l’OL auraient aimé le voir revenir à Lyon pour se relancer et imiter ses amis Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. S’il ne faut jurer de rien lorsqu’il s’agit du marché des transferts, l’avenir de Samuel Umtiti ne devrait pas s’écrire du côté de Décines comme il l’espérait peut-être mais bien de l’Italie. Depuis quelques heures, la rumeur d’une arrivée à Lecce enfle et le président des Giallorossi a confirmé "travailler depuis longtemps sur l’arrivée" du défenseur français du FC Barcelone.

"Nous avons évalué la signature d'Umtiti depuis longtemps. Il y a une négociation avec le FC Barcelone, mais il y a encore beaucoup de choses à discuter, a déclaré Saverio Sticchi Damiani à à la plateforme de streaming DAZN. L'opération est loin d'être définitive. Lecce souhaite que le Barça prenne en charge la totalité des frais du défenseur central, ce que les Blaugrana sont prêts à accepter à condition que le contrat de prêt comprenne une sorte de compensation financière au fur et à mesure que le joueur gagne en temps de jeu."

Tout n’est pas encore ficelé entre toutes les parties et un rebondissement de dernière minute n’est pas à exclure mais Samuel Umtiti peut se satisfaire d’avoir trouvé une porte de sortie. Beaucoup n’aurait certainement pas imaginé que ce soit chez un promu en Serie A…