Après une dernière saison presque parfaite avec la victoire en Coupe Gambardella, la pression est sur les épaules de la nouvelle génération de U19. Dimanche, les joueurs d’Eric Hély ont mordu la poussière (3-0) à Nancy.

La défaite dans le derby contre Saint-Etienne la semaine dernière n’a pas été effacée. Défaits dans les derniers instants de leur ultime match amical, les U19 de l’OL avaient à coeur de bien lancer leur saison en championnat. En déplacement à Nancy pour la première journée, les jeunes Lyonnais avaient aussi un statut à défendre, celui de vainqueur de la Coupe Gambardella et de premier de groupe la saison dernière. Le voyage en Lorraine devra être rapidement oublié car les joueurs d’Eric Hély ont mordu la poussière (3-0).

Un gros travail pour Hély et son staff

Pour leur entrée en matière dans ce championnat national U19, les coéquipiers de Mathieu Patouillet sont tombés sur un os avec le club lorrain, déjà habitué aux places d’honneur la saison dernière. Mené 1-0 à la pause, l’OL a craqué dans la dernière ligne droite du match. Les Nancéiens ont fait le break sur penalty avant d’inscrire un troisième but presque dans la foulée. Malgré quelques résultats intéressants durant la préparation notamment contre les équipes de N3 que sont Bourgoin et Limonest, le travail est colossal pour Hély et son staff. Pour donner confiance à ce groupe composé essentiellement de 2005, ils auraient certainement préféré commencer autrement.

La composition de départ : Patouillet - Marsin, Kango, Coponat, Mounsesse - Mvouama, Fuhrer, El Djebali - Fougeu, Manquant, Diawara