Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En trompant Gauthier Gallon dès la deuxième minute, Alexandre Lacazette a inscrit son 31e but au Parc OL. Il rejoint Nabil Fekir à la 3e place des meilleurs buteurs dans l’enceinte décinoise et n’est plus qu’à une longueur de Moussa Dembélé.

Deux buts en deux matchs, Alexandre Lacazette n’avait plus connu ça depuis mars 2021 avec Arsenal. En l’espace de deux journées de Ligue 1, l’attaquant de l’OL a rappelé qu’il n’avait pas perdu son sens du but en Premier League malgré une dernière saison compliquée chez les Gunners. Leader technique et vocal, Alexandre Lacazette est revenu à Lyon comme s’il n’était jamais parti et a rapidement retrouvé ses marques au Parc OL.

"Lacazette est un grand coéquipier et un grand capitaine. Il est le meilleur pour le club car il veut le meilleur pour l'équipe. Je pense qu'il vaut mieux emmener tout le groupe sur le même chemin et continuer de grandir ensemble, a détaillé Nicolas Tagliafico vendredi. Ce n'est que le deuxième match, il reste beaucoup de travail, mais il essaie vraiment de faire de son mieux pour l’OL. Il veut nous pousser tous et il inscrit des buts. C'est toujours important d'avoir ce genre de joueur dans l’effectif."

Moussa Dembélé dans le viseur

Déjà indispensable à son équipe, Alexandre Lacazette continue d’écrire son histoire avec l’OL. En trompant le gardien de Troyes vendredi, il a inscrit son 131e but avec son club formateur, n’étant désormais plus qu’à une longueur de Serge Chiesa. Ce but de différence, il en est également question au Parc OL. Ayant fait son entrée sur le podium des meilleurs buteurs dans l’enceinte décinoise aux côtés de Nabil Fekir, Lacazette pourrait rejoindre Moussa Dembélé et ses 32 buts dès la réception d’Auxerre, le 31 août prochain.