OL - Troyes (4-1) : Tagliafico regrette des "erreurs tactiques"

Buteur pour son 2e match officiel avec l'OL, Nicolas Tagliafico a également provoqué un penalty contre Troyes vendredi (4-1). S'il a apprécié le succès lyonnais, le défenseur regrettait aussi des "erreurs tactiques".

A titre personnel, Nicolas Tagliafico a connu un match contrasté face à Troyes vendredi (4-1). Certes buteur et auteur d'une performance plutôt bonne, il a aussi provoqué un penalty, offrant de fait l'égalisation aux Troyens. Néanmoins, l'Argentin semblait globalement satisfait du résultat et de sa soirée. "C'est bien. Je pense que je dois encore beaucoup m'améliorer physiquement, je ne suis pas à 100%. Quand vous changez de club, il y a de nouvelles choses, de nouveaux collègues... donc je travaille en donnant le maximum pour le groupe. (A propos de son but) Je suis très content, mais évidemment plus heureux de la victoire de l'équipe, savoure-t-il. Il faut continuer à bosser, à grandir et à progresser."

Sur le plan collectif, l'Olympique lyonnais a laissé une impression un peu mitigée en raison de sa première période ratée, bien sauvée par la prestation au retour des vestiaires. "Non ce n'était pas très mauvais mais nous avons fait beaucoup d'erreurs tactiquement, estime-t-il. Ce n'est pas le match le plus mûr que nous serons en mesure de réaliser. En deuxième mi-temps, je pense que nous étions plus agressifs et nous avons travaillé quelque chose sur le plan tactique. On est sur la bonne voie, même si comme je l'ai dit, il y a des choses à corriger. Il faut continuer à travailler, mais l'important c'est de gagner au début jusqu'à ce qu'on s'installe et qu'on se connaisse."

"Lacazette est un grand capitaine"

Invité à parler d'Alexandre Lacazette, Tagliafico s'est montré dithyrambique envers l'avant-centre rhodanien. "Lacazette est un grand coéquipier et un grand capitaine. Il est le meilleur pour le club car il veut le meilleur pour l'équipe. Je pense qu'il vaut mieux emmener tout le groupe sur le même chemin et continuer de grandir ensemble. Ce n'est que le deuxième match, il reste beaucoup de travail, mais il essaie vraiment de faire de son mieux pour l'OL, assure le défenseur. Il veut nous pousser tous et il inscrit des buts. C'est toujours important d'avoir ce genre de joueur dans l'effectif."

Un constat valable également pour Corentin Tolisso. "Comme je l'ai dit, ce sont des éléments qui aiment le club, qui sont revenus pour une raison, afin de donner le maximum pour lui. C'est très important, non seulement pour l'équipe, mais aussi parce qu'ils vont essayer de tout faire pour atteindre les objectifs, affirme-t-il. Avoir des gens comme ça c'est primordial."

Pour son deuxième rendez-vous à domicile sous le maillot lyonnais, l'ancien latéral de l'Ajax a apprécié les encouragements du public. "C'était très bien, comme lors du premier match. Les fans sont très importants ici, assure-t-il. Ils nous ont aidés à réaliser ce que nous avons fait en seconde période, à mettre l'agressivité dont nous avons eu besoin pour gagner."