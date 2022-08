Face à l’avant dernier de Ligue 1, l’OL a décroché sa deuxième victoire (4-1) en deux matchs. Néanmoins, contre Troyes, les Lyonnais ont une nouvelle fois joué avec le feu en concédant une égalisation juste avant la pause.

Ils avaient promis qu’ils avaient changé et qu’on ne les y reprendrait plus. Après deux journées, l’OL affiche six points et c’est une belle victoire. Mais les maux lyonnais sont toujours là et cette fois, il n’y a pas eu de circonstances atténuantes à la différence d’Ajaccio. Contre Troyes (4-1), les hommes de Peter Bosz se sont offerts leur quatrième victoire de rang (à cheval sur deux saisons), une première sous l’ère du coach néerlandais. Seulement, ils ont encore joué à se faire peur alors qu’une victoire facile leur tendait les bras. Pourquoi ? Tout simplement car cette saison, l’OL aime se mettre très rapidement dans les meilleures conditions.

L'OL ne veut pas tuer les matchs

Le coup d’envoi à peine donné, Alexandre Lacazette a senti la boulette arriver et l’a joué malin pour intercepter une passe en retrait trop molle d’Adil Rami (1-0, 2e). Avec une ouverture du score express, on ne donnait pas cher de la peau de l’avant dernier de Ligue 1. Seulement, cette fois-ci, l’OL n’a pas eu besoin d’une infériorité numérique pour enrayer la machine. Après deux semaines sans jouer, les coéquipiers de Corentin Tolisso, qui a signé sa première titularisation pendant une heure, n’ont pas mis de rythme avec une impression visuelle d’être revenu quelques mois en arrière. Face au bloc compact troyen, le manque de mouvement a eu raison des occasions et l’OL s’est retrouvé dos au mur quand Nicolas Tagliafico a été trop court sur son intervention. Le penalty offert à Troyes et l’égalisation qui en a découlé juste avant la pause a créé un vent de panique à l’intérieur du Parc OL (1-1, 38e).

Six points sur six, l'essentiel est là

Les vieux démons allaient-ils faire leur retour et les hommes de Peter Bosz allaient-ils se diriger vers une nouvelle soirée à jouer avec la peur ? Heureusement, l’entame de deuxième période a été sur le même ton que celle de la première mi-temps. En l’espace de deux actions et de deux minutes, l’OL a réussi à faire le break et s’offrir une vraie bouffée d’oxygène avec les buts de Tagliafico (47e), qui a montré son allant offensif, et Tetê (48e). Le Brésilien, apparu frustré durant le premier acté, s’est même offert un doublé, histoire de mettre complètement à l’abris la formation lyonnaise. L’OL voulait faire le plein de points en août et reste sur sa ligne de conduite. Aux joueurs de gommer définitivement ces défauts parasites qui se payeront cash contre des adversaires d’un autre calibre que Troyes.