OL - Troyes : Corentin Tolisso démarre au milieu

Après avoir joué 20 minutes contre Ajaccio, Corentin Tolisso va connaître sa première titularisation contre Troyes. Le Français est aligné aux côtés de Johann Lepenant et Lucas Paquetà dans l’entrejeu.

Son entourage avait vécu "beaucoup d’émotion" au moment de son entrée contre Ajaccio, ce sentiment devrait être décuplé ce vendredi soir. Pour la première fois depuis l’annonce de son retour à l’OL, Corentin Tolisso va débuter une rencontre. Ayant dû observer une préparation individualisée et donc tronquée, le milieu de terrain n’avait pris part à aucune des rencontres amicales, faisant seulement son retour pendant vingt minutes contre Ajaccio. Avec le report du match contre Lorient, Tolisso a pu monter en puissance avec notamment une opposition interne le week-end dernier.

S’il n’est "pas encore prêt à jouer 90 minutes", Peter Bosz estime malgré tout que sa recrue estivale a désormais les capacités pour jouer au moins une heure. En choisissant Tolisso aux côtés de Johann Lepenant et Lucas Paquetà, l’entraîneur lyonnais laisse donc Jeff Reine-Adelaïde et Maxence Caqueret sur le banc. Le choix du troisième larron dans l’entrejeu était la seule interrogation dans les rangs lyonnais pour cette 3e journée de Ligue 1. Bosz a une équipe bien en tête et avec une seul match disputé, l’heure n’est pas encore au turnover.

Anthony Lopes suspendu, Rémy Riou connait donc sa première titularisation avec l’OL et aura devant lui le duo Thiago Mendes et Castello Lukeba en défense centrale. "Un peu malade" en milieu de semaine, Malo Gusto occupera bien son couloir droit tout comme Nicolas Tagliafico de l’autre côté de la pelouse du Parc OL. Enfin devant, pas de surprise avec le même trio que face à Ajaccio. Ayant trouvé de bonnes combinaisons avant l’infériorité numérique, Alexandre Lacazette et Tetê sont de nouveau alignés, tout comme Karl Toko Ekambi qui a à coeur de rendre une meilleure partition que face au club corse.

La composition de l’OL : Riou - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Paquetà - Tetê, Lacazette (cap), Toko Ekambi