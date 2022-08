OL - Ajaccio (2-1) : Johann Lepenant a "vécu un rêve de jouer en Ligue 1"

Pour sa première en Ligue 1, Johann Lepenant est loin d’avoir fait de la figuration. Le milieu de terrain a sorti les muscles et avait de quoi savourer ses débuts avec l’OL.

A la sortie du match, il a presque volé la vedette à Alexandre Lacazette. L’attaquant de l’OL a bien été la star de la soirée avec un retour des plus réussis vendredi mais Johann Lepenant n’a pas à rougir. Au four et au moulin, le milieu de terrain a rayonné quand bien même le bateau lyonnais s’est retrouvé amputé d’un élément après l’exclusion d’Anthony Lopes. Élu top de la rédaction d'O&L de ce premier match de la saison, Lepenant a démarré de la meilleure des façons cette nouvelle aventure qui s’ouvre à lui. Après le match, il ne pouvait que savourer cette première.

"C’est important de maintenir l’équilibre, c’est ce que le coach me demande donc j’essaye de faire mon maximum, a-t-il modestement répondu à la presse. C’est un peu mon rôle de courir, de récupérer quelques ballons, de jouer vers l’avant et faire des bonnes passes. On peut toujours faire mieux mais je suis content de mon match."

Lepenant : "Ça va un peu plus vite qu'en Ligue 2"

Recruté pour représenter l’avenir dans l’entrejeu de l’OL aux côtés de Maxence Caqueret, l’ancien Caennais a envoyé un message clair. La période d’adaptation est déjà derrière lui. "Parfaitement accueilli par des gars bienveillant avec moi", Johann Lepenant est déjà comme un poisson dans l’eau à l’OL. Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, Alain Caveglia, qui lui avait fait signer son premier contrat pro en Normandie, n’en avait dit que du bien. Vendredi soir, le numéro 24 a donné un aperçu de pourquoi. "Ça va un peu plus vite, l’intensité est plus forte et techniquement ça change aussi, c’est plus propre. C’est un rêve de jouer en Ligue 1."

Plein de maturité sur le terrain, Lepenant l’est tout autant une fois le coup de sifflet final. Ce n’est pas "la belle ambiance" du Parc OL qui l’a intimidé, bien au contraire. Il a sorti les muscles pour tenir la barre avec Lucas Paquetà "C’est toujours difficile quand on joue un bloc bas qui est bien en place. Ils étaient bien défensivement, on a géré le match. On a eu 2-3 occasions pour mettre le troisième mais on n’a pas réussi et on reste sur la victoire." Il n’est jamais bon de s’enflammer sur un jeune âgé de seulement 19 ans mais Johann Lepenant semble bien avoir la tête sur les épaules.