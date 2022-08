OL - Ajaccio (2-1) : Peter Bosz estime que "toute l'équipe peut mieux faire"

Peter Bosz est revenu sur la victoire de son équipe (2-1) contre Ajaccio. Satisfait de commencer la saison par une victoire, le coach néerlandais estime que ces joueurs doivent faire beaucoup mieux.

Sur le résultat

Il fallait gagner le premier match à la maison. Après 20 minutes de jeu, 2-0 c'était un très bon score sans que l'on joue de façon extraordinaire. Mais le carton rouge après la demi-heure, ça change évidemment beaucoup de choses. Heureusement qu'ils ont été réduits à dix juste avant la pause, cela nous a vraiment aidés. A dix contre dix, le jeu était différent. En deuxième période, on n'a pas bien joué mais on a réussi à gagner le match, c'est le principal.

L'impact de l'expulsion de Lopes

C'est logique que cette expulsion nous ait causé du tort. On a préparé le match pour jouer à onze contre onze. Au bout de 30 minutes, il faut changer de système et passer en 4-4-1-1. C'était pas seulement un carton rouge. C'était une expulsion et un but. Dans la tête, c'est différent pour les joueurs.

Sur Alexandre Lacazette et son rôle dans l'équipe

Il marque un pénalty, c'est bien. Mais je pense que Lacazette, comme toute l'équipe, peut mieux faire. Sa passe décisive, c'était très bien mais il peut faire encore mieux. Je suis sûr qu'il le sait. En revanche, on a évidemment vu son importance dans l'équipe. L'espoir chez les supporteurs, le spectacle réservé pour lui, c'était beau à voir.

Alex (Lacazette) est très important. Il a beaucoup d'expérience après avoir joué cinq ans dans un grand club. A 31 ans, bien sûr qu'on lui demande d'aider les jeunes joueurs. Pas que lui, il y a d'autres joueurs dans ce rôle. Mais il doit en faire partie, en effet.

Sur l'aspect physique

Il manque encore certaines choses, c'est vrai. Mais je ne pense pas que le problème était physique. C'était plutôt au niveau de la conviction, et de chercher à être plus haut en défense. On peut mieux faire. A mon avis, notre ligne de défense était trop basse. L'espace entre les lignes était trop grand. En termes de conviction, il faut aussi chercher à éviter ce but.

"Difficile de deviner que Lepenant était en Ligue 2 la saison passée"

Sur le premier but de Tetê

Les combinaisons courtes, c'est une bonne idée. Mais je ne veux pas que l'on joue uniquement de cette façon. Notre jeu doit être varié entre le jeu court et le jeu long, il faut varier pour déstabiliser l'adversaire et ouvrir des espaces à nos milieux de terrain.

Sur Johann Lepenant

C'est difficile de deviner qu'il était en Ligue 2 la saison dernière. Dans sa tête, il a déja deux ou trois années dans l'élite. C'est un joueur très mature. Mais le problème avec les jeunes, c'est de réussir à rester régulier match après match. Il a bien démarré sa saison.

Le rendement offensif de l'équipe

J'ai demandé aux ailiers de faire des courses dans le dos de la défense. Karl (Toko-Ekambi) l'a fait, Tetê également. Ces courses permettent d'ouvrir de l'espace à nos milieux. Ils l'ont tous les deux bien fait.

Sur l'expulsion de Lopes

Cette expulsion, elle s'explique par notre défense. Elle n'était pas bien organisé. Sur ce ballon en profondeur, on a mal défendu. Je n'ai pas vu les images mais j'ai entendu dire que c'était mérité. Cette expulsion trouve son origine dans notre mauvaise organisation défensive.

Sur le match d'Ajaccio

Ils ont bien joué. Les cinq premières minutes, on a eu des problèmes. Ajaccio pressait haut et jouait ensemble. Ils sont durs en défense. En face de nous, j'ai vu une équipe qui risque de ne pas prendre beaucoup de buts cette saison. C'est une équipe qui sait faire les choses ensemble.

Sur l'entrée de Tolisso

Il a apporté de la sérénité. J'avais peur de le faire jouer plus longtemps. Mais quand il est entré, on a vu qu'il calmait le jeu et qu'il était précieux dans ses transmissions.