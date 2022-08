OL - Ajaccio (2-1) : Lepenant, un travailleur de l’ombre dans la lumière

L’OL a parfaitement démarré sa saison avec une victoire contre Ajaccio. Si offensivement le spectacle a été au rendez-vous, Anthony Lopes n’a pas été loin de plomber son équipe avec son rouge. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : Anthony Lopes

Entre les bonnes et mauvaises nouvelles, autant commencer par le négatif afin de finir positivement. Ce vendredi soir devait être un soir de fête, avec la célébration et les hommages rendus aux anciens de retour à la maison. Ces retours de Lacazette et Tolisso, Anthony Lopes y a été pour beaucoup, jouant les directeurs sportifs d’un jour. Cette soirée devait donc être indirectement la sienne. Elle a finalement rapidement tourné au cauchemar, sur une action, une sortie. Sur un ballon en profondeur, le gardien de l’OL est parti à la rencontre d’El Idrissy, que la défense avait lâché. Malheureusement, bien trop court, Lopes a heurté de plein fouet l’attaquant ajaccien, sonné après le contact. Comme à sa plus mauvaise époque, il a manqué de discernement, emporté par sa fougue qui fait tout autant son charme que son point faible. Renvoyé directement aux vestiaires, Anthony Lopes s’est pris la tête dans les mains et il savait pourquoi. En laissant ses coéquipiers à 10 et en concédant un penalty dans le même temps, le Portugais a relancé les espoirs corses. Sans conséquence finale mais pas la meilleure des façons pour lancer une saison individuellement…

Le top : Johann Lepenant

Avec un but et une passe décisive, Alexandre Lacazette aura très certainement droit au titre d’homme du match. Mais à l’image du poste qu’il occupe, Johann Lepenant a fait un travail de l’ombre XXL, d’autant plus après l’infériorité numérique pendant vingt minutes. En allant chercher le gamin (19 ans) à Caen, l’OL a misé sur l’avenir. Force est de constater que depuis un mois, le milieu est déjà prêt. Il reste encore des choses à travailler dans son jeu mais contre Ajaccio, il a encore abattu un pressing de titan. Ce n’est pas le joueur le plus spectaculaire comme son idole N’Golo Kanté mais ça n’en reste pas moins efficace sur la lecture des trajectoires et les interceptions. Irréprochable sur le plan défensif, Lepenant a aussi montré qu’il avait des qualités pour apporter offensivement. C’est en cassant les lignes balle au ballon qu’est venue l’ouverture du score de Tetê. Il n'a pas été loin d'être passeur décisif si Barcola avait réglé la mire (85e). Un homme à tout (bien) faire pour l’instant.