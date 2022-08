OL : passé de "Général" à capitaine, Alexandre Lacazette a fait sa mue

Un mois et demi après son retour à Lyon, Alexandre Lacazette est revenu comme s’il n’était jamais parti. Intronisé capitaine pour la saison qui démarre, l’attaquant revient (presque) en terrain conquis.

Dans l’armée, Alexandre Lacazette aurait pris la décision de Peter Bosz comme une dégradation. A Lyon, il a connu une promotion et prend ça comme une marque de confiance. Revenu à l’OL en juin, l’attaquant est passé du grade de "Général" à celui de capitaine en l’espace d’un mois et demi. Un peu plus de 40 jours pour s’imposer comme le leader qu’il était déjà au moment de son départ et qui ne l’a pas quitté même durant son escapade londonienne. Le brassard autour du bras, Lacazette connait déjà cette sensation pour l’avoir porté durant son premier séjour à Lyon et à Arsenal. Seulement, pour la première de sa carrière, il sera le chef de file de son équipe, celui qui doit faire porter sa voix. Mis au courant par Bosz de sa décision, le kid de Mermoz n’a pas caché "sa fierté et la confiance montrée par tout le club".

A 31 ans, c’est une nouvelle vie de joueur qui s’ouvre pour l’attaquant. En plus d’être le buteur attitré de la formation lyonnais, il devra aussi en être le guide. Un rôle qui ne l’effraie pas plus que ça, lui qui avait déjà joué les "grands frères" chez les Gunners la saison dernière. "Par rapport à Arsenal, c’est encore un sentiment différent parce que je suis un enfant du club, a-t-il confessé face à la presse. C’est différent de la saison passée mais dans le rôle de grand frère c’est presque pareil. Depuis le début de la préparation, on s’entend tous bien, je ne prends pas ce rôle par obligation. C’est du bonus. Si le coach l’avait donné à un autre, je ne l’aurais pas mal pris."

Lacazette : "Je suis moins égoïste, plus collectif"

Seulement en un mois de préparation, il a montré ce que tout un club espérait : des qualités de leader, de conseiller auprès de la jeune génération représentée par Rayan Cherki notamment. C’est en ce sens que Peter Bosz n’a pas eu l’air de trop réfléchir pour prendre sa décision malgré cinq semaines d’attente. "Son expérience est positive et il sera mon capitaine cette saison parce que je lui demande d’aider ces jeunes. Il connait cette expérience et doit donc l’inculquer." Ayant souffert autant que les supporters de l’OL la saison dernière sur les "20 matchs que j’ai vus avec la Ligue Europa", Alexandre Lacazette n’arrive pas avec le costume de sauveur. Il sait que les attentes autour de lui seront grandes mais ne se met pas plus de pression, estimant "qu’elle est avant tout positive et qu’il y aura toujours des critiques".

Meilleur buteur de la pré-saison lyonnaise, le numéro 91 s’est quand même enlevé pas mal de poids en retrouvant rapidement le chemin du but. L’attaquant n’est plus le même, l’homme non plus. Les cinq ans passés à Londres l’ont changé et l’attaquant peut-être "égoïste" lors de son premier chapitre lyonnais a laissé place à un joueur encore plus tourné vers le collectif qu'il ne l'était déjà (43 passes jusqu'en 2017). "Je suis là pour amener ce que j’ai appris en Angleterre. J’essaye d’apporter un plus au club et aux joueurs en partageant mon expérience. Je suis différent, plus collectif, plus pour diriger mon équipe par la voix, les gestes. J’ai moins cette obsession du but."

Un 101e but dès vendredi soir ?

Vendredi pourtant, il rêve secrètement de fêter de la meilleure des façons son retour au Parc OL. Il reste à jamais le premier buteur de l’histoire dans l’enceinte décinoise et avait atteint la mythique barre des 100 buts lors de son dernier match. Entre une série d’hommage qui devrait lui être consacré, ainsi qu’à Tolisso s’il fait son retour dans le groupe, et l’envie de rendre la confiance à tout un club, tous les ingrédients sont là pour faire de la 1er journée un véritable feu d’artifice pour Lacazette, qui "a l’ambition de viser les 28 buts comme en 2017".

Cette "excitation et cette envie de bien démarrer", le néo-capitaine souhaite la transmettre à ses coéquipiers "revanchards" pour lancer parfaitement une saison qui doit permettre à l’OL de revenir à ses standards, à savoir l’Europe. En 2017, Lacazette avait quitté le club sur un parcours presque historique en Ligue Europa. Il aimerait bien en faire de même dans cette session de rattrapage en se "qualifiant pour la Ligue des champions même si je ne marque pas". Pour parvenir à cet objectif, l'OL aura quand même certainement d'un "Alexandre Le Grand".