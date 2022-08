OL : les Fenottes s’inclinent sèchement contre le Servette (3-0)

Pour son premier match amical de la saison, l’OL s’est lourdement incliné contre le Servette. Les nombreuses jeunes du centre ont pu se frotter au monde professionnel.

Mardi, Sonia Bompastor avait déclaré vouloir "inculquer la culture de la gagne dès les matchs amicaux" notamment aux jeunes joueuses de son groupe. Néanmoins, pour le premier match amical de la saison, l’entraîneure de l’OL ne cherchait pas le résultat à tout prix. Avec un groupe plus que rajeuni où les cadres des Fenottes étaient clairement en infériorité, l’objectif était avec tout de remettre la machine en route et de reprendre du rythme en compétition. Contre le Servette FC, les Lyonnaises ont disputé trois mi-temps de 30 minutes mais ont logiquement chuté (3-0).

Contre une équipe suisse bien plus en avance dans sa préparation avec un match de Ligue des champions à préparer, le déficit physique s’est fait ressentir, tout comme le manque d’expérience. Au coup d’envoi, les cadres de la saison dernière se comptaient sur les doigts d’une main avec Perle Morroni, Amandine Henry et Eugénie Le Sommer. C’est finalement à l’approche de l’heure de jeu que les Fenottes ont craqué avec trois buts concédés en 15 minutes (50e, 52e et 67e). Mercredi soir, l’OL a chuté mais l’essentiel était sûrement ailleurs. Les jeunes de l’Académie ont pu voir ce qui les séparaient du haut niveau et le staff a pu faire un premier vrai état des lieux des formes physiques. Désormais, les Fenottes ont une nouvelle semaine de travail avant d’affronter Saint-Etienne, le 11 août pour leur deuxième amical.